di Thanh Thao

Hanoi (AsiaNews) – “Thắp Sáng Tình Yêu Gia Đình”, accendete l’amore della famiglia. È l’invito lanciato il 28 marzo, Domenica delle Palme, da 14mila giovani della parrocchia di Đại Đồng in occasione della Giornata della gioventù organizzata dalla diocesi di Bùi Chu.

La cerimonia è stata un simbolo di risveglio per la comunità dei fedeli. A causa della pandemia da Covid-19 erano due anni che la giornata diocesana per i giovani non si celebrava in presenza. Padre Joseph Phạm Văn Hy, vicario di Đại Đồng, ha invitato i giovani partecipanti a lavorare insieme nella parrocchia “sotto la guida dello Spirito santo”. Per vivere in modo significativo la Settimana santa, ai giovani fedeli è stato chiesto di rivivere la Passione di Cristo.

Il significato e il valore dell’amore in famiglia è stato il tema centrale della giornata. P. Martino Nguyễn Đại Lộc ha aiutato i giovani delle diverse parrocchie a prendere coscienza dell’importanza dell’affetto familiare: per tanti partecipanti, si è trattato di un insegnamento “profondo e vicino alla loro esperienza quotidiana”. Secondo la cultura vietnamita, la famiglia è “la culla, la scuola e il luogo di ritorno nelle amorevoli braccia dei propri cari”.

Per prepararsi alla cerimonia delle Palme, i giovani diocesani hanno ricevuto il sacramento della confessione. Mons. Thomas Vũ Đình Hiệu, vescovo di Bùi Chu, ha ricordato loro che “Gesù ha rinunciato alla gloria ed è venuto fra noi per redimere l’umanità grazie alla sua morte sulla Croce”.

Mons. Thomas ha esortato i giovani fedeli a imitare il popolo di Gerusalemme nel dare il benvenuto al Signore: “Essi hanno creduto in Dio e hanno riposto in Lui la loro fede. Hanno costruito le loro famiglie felici, divenendo esempio d’amore”.

Alla fine della Giornata i giovani della diocesi hanno fatto ritorno a casa entusiasti di “portare la gioia di Dio a tutti”.