di Joseph Mahmoud

Due giorni fa, l’Iraq registrava 2567 morti e oltre 62275 casi di infezione, in maggioranza a Baghdad. In giugno vi è stato un aumento del 600% dei casi di infezione. Penuria delle strutture e del personale sanitari: nel Paese di 39 milioni di abitanti, vi sono 1,4 letti per ogni 1000 abitanti; 0,7 dottori per 1000 abitanti e di 500 ventilatori per la terapia intensiva. Durante l’epidemia da coronavirus, la povertà è salita dal 22 al 34%.