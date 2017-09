Denpasar (AsiaNews/Agenzie) – Circa 100 mila persone sono state evacuate a Bali, nelle vicinanze del Monte Agung, prossimo all’eruzione. Crescono i timori per gli oltre 400 mila abitanti del distretto di Karangasem. L’Agenzia di vulcanologia indonesiana dichiara che dal cratere si innalza una colonna di fumo alta 50m, mentre si fanno più frequenti i tremori e le attività laviche del rumoroso vulcano, con i suoi 3.142 metri di altezza, una delle maggiori attrazioni turistiche dell’isola. Lo scorso 19 settembre, l’Agenzia nazionale di mitigazione dei disastri (Bnpb) ha dichiarato che il livello di allerta del Monte Agung è salito a siaga (allerta 3), a seguito di un aumento dell'attività vulcanica. Una serie di eruzioni del Monte Agung tra il 1963 ed il 1964 causarono la morte di circa 1.000 persone ed il ferimento di altre centinaia. Le autorità indonesiane assicurano che i turisti non corrono pericoli, ma la maggior parte di essi viaggia da e verso Bali in aereo. Con l’emissione di ceneri nell’atmosfera, l’eruzione del vulcano rischia di interrompere i voli in tutta la regione e colpire il settore turistico.