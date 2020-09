Sineenat, in passato nella Guardia reale, era stata punita per aver tentato di elevare la sua posizione a quella della regina. La regale consorte è una partner che si affianca alla moglie del monarca. Il sovrano ha già allontanato dal palazzo due mogli. I giovani dimostranti anti-governativi criticano lo stile di vita del regnante.

Bangkok (AsiaNews) – Il re Vajiralongkorn ha restituito i titoli reali e i gradi militari alla sua regale consorte Sineenat Wongvajirapakdi. Lo hanno annunciato oggi le autorità di palazzo. L’ex guardia del corpo del monarca era stata privata di ogni attribuzione reale nell’ottobre 2019, pochi mesi dopo essere diventata partner del sovrano. Ella era stata punita per aver tentato di elevare la sua posizione a quella della regina Suthida (la quarta moglie per il regnante).

Sineenat è la prima regale consorte dopo quasi 100 anni, una figura che si affianca a quella della moglie ufficiale del re. Secondo la Gazzetta reale, la decisione del monarca cancella ogni tipo di condanna, e fa in modo che i titoli non le siano mai stati tolti, compreso quello di generale di divisione. Nata nel 1985 nel nord del Paese, Sineenat ha lavorato come infermiera prima di entrare nella Guardia reale come pilota e paracadutista.

Non è la prima volta che Vajiralongkorn priva dei diritti reali una consorte. Era già accaduto nel 1996 con la sua seconda moglie, poi fuggita negli Usa, e nel 2014 con la terza, Srirasmi Suwadee, allontanata dal palazzo reale.

La riabilitazione di Sineenat arriva mentre la Thailandia è alle prese con una serie di proteste anti-governative che hanno preso di mira il sovrano, oltre al primo ministro “golpista” Prayuth Chan-ocha. I giovani dimostranti criticano lo stile di vita del 67enne Vajiralongkorn, diventato l’uomo più ricco della nazione dopo aver incamerato a titolo personale i beni della corona, e chiedono una riforma della monarchia: fatto eccezionale in un Paese dove l’offesa al re può costare la condanna a 15 anni di carcere.