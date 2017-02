Bangkok (AsiaNews/Agenzie) - In questi giorni Thailandia e Myanmar hanno sottoscritto 18 nuovi memorandum d’intesa (MoUs), nel contesto di una crescente partnership bilaterale strategica fra i vertici delle due nazioni nella regione del Sud-est asiatico. Panitarn Pavarolavidya, presidente del Thai-Myanmar Business Council e vice segretario generale della Confindustria Thai (Fti) spiega che 16 di questi accordi riguardano il settore privato. L’obiettivo ambizioso, aggiunge, è aumentare gli “investimenti di imprenditori thai in Myanmar”. Altri due memorandum di intesa riguardano invece l’ambito governativo: uno di questi è incentrato sul settore della sicurezza, con l’obiettivo di creare una unità di emergenza al porto di Dawei; l’altro, invece, mira a rilanciare la collaborazione fra i due Paesi nel settore della pesca. La firma del pacchetto di accordi è avvenuta nel contesto di un viaggio ufficiale di una delegazione istituzionale thai - composta da politici e imprenditori - in Myanmar, in programma dal 2 al 5 febbraio. Alla guida vi è il vice Primo Ministro Somkid Jatusripitak, accompagnato da importanti personalità dell’impresa thai fra cui il presidente della Siam Cement Group. Nel contesto della visita ufficiale la delegazione incontrerà personalità di primo piano della politica e dell’industria del Myanmar, oltre che uno stretto collaboratore della Consigliere di Stato del Myanmar e ministro birmano degli Esteri Aung San Suu Kyi. Secondo quanto ha riferito Panitarn Pavarolavidya, gli accordi riguardano in particolare lo sviluppo sostenibile delle piccole e medie imprese (Pmi), la crescita di aree industriali e investimenti congiunti. Ad esempio, il Pam Group intende costruire con Apexworld la prima fabbrica di scarpe a Myawaddy. L’obiettivo è produrre un milione di paia al mese. Invece Mitr Phol Group, il più importante produttore di zucchero in Asia vuole unire le forze con il partner Suenno per sviluppare un’industria di canna da zucchero in Myanmar. Nel settore privato su punta anche sul digitale, grazie alla partnership fra T2P e Citymart Group per la realizzazione di un portafoglio online e una piattaforma per i regali in rete; altre aziende del settore puntano invece allo sviluppo dei codici a barre. La Confindustria thai ha infine avviato una collaborazione con l’omologa birmana Umfcci per sviluppare software standard in Myanmar.