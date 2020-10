Un pranzo taiwanese offerto al Palazzo Migliori, ora utilizzato come “palazzo dei poveri”, gestito dall’elemosiniere del papa. Sacchi a pelo per chi vive in strada; scatolette di tonno e coperte ecologiche alla Caritas di Roma da parte della Fondazione buddista Tzu Chi. Ambasciatore Lee: “Mettere in pratica l’incoraggiamento del Papa in ‘Fratelli tutti’ in materia di fraternità”.