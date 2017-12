» 07/12/2017, 11.10



ORTODOSSI - VATICANO

Bartolomeo I in Vaticano parlerà di ‘Una comune agenda cristiana per il Bene comune’

NAT da Polis

Il patriarca ecumenico ha accettato l'invito di partecipare come ospite d' onore alla conferenza annuale della fondazione Centesismus Annus che si svolgerà tra il 24 e il 26 maggio. Sarà l’ottavo incontro con papa Francesco.

Istanbul (AsiaNews) - Il patriarca ecumenico Bartolomeo ha accettato l'invito di partecipare come ospite d' onore alla conferenza annuale della fondazione Centesismus Annus che si svolgerà tra il 24 e il 26 maggio prossimo in Vaticano sul tema: "Nuove politiche e nuovi stili di vita nell'era digitale". Bartolomeo I interverrà il 26 maggio, con una riflessione avente per oggetto: "Una comune agenda cristiana per il Bene comune”. Bartolomeo nella sua lettera di accettazione dell' invito, resa nota oggi, ricorda che la conferenza gli darà l' occasione di incontrare ancora una volta il suo amato fratello Papa Francesco. Per la cronaca sarà l' ottava volta che Papa Francesco e Il patriarca Ecumenico si incontreranno , mentre il patriarca Bartolomeo era già stato invitato dal Papa Benedetto XVI a parlare in Vaticano al Sinodo dei vescovi cattolici nell’ottobre del 2008. Il vero cammino ecumenico passa da concrete iniziative che affrontano i problemi della società globalizzata, si dice a Fanar

invia ad un amico : Bartolomeo I in Vaticano parlerà di ‘Una comune agenda cristiana per il Bene comune’ Turchia

Il patriarca ecumenico ha accettato l'invito di partecipare come ospite d' onore alla conferenza annuale della fondazione Centesismus Annus che si svolgerà tra il 24 e il 26 maggio. Sarà l’ottavo incontro con papa Francesco.



: : (*) : : (*) : (*)



: (*)

























Vedi anche

ORTODOSSI

Nei prossimi due giorni si discuterà del riconoscimento della Chiesa cattolica come vera Chiesa. Nei giorni scorsi approvati testi sulla missione della Chiesa ortodossa nel mondo contemporaneo, sui digiuni, sugli impedimenti ai matrimoni, sulle dichiarazioni di autonomia delle Chiese. Nascono le conferenze episcopali formate da vescovi dei diversi riti e nazioni.

TURCHIA

Si dà per imminente la convocazione del Comitato di coordinamento della Commissione per il dialogo teologico. La visita della delegazione vaticana al Fanar per la festa di Sant'Andrea.

TURCHIA-ORTODOSSI

ORTODOSSI

L’incontro doveva svolgersi a Istanbul, ma la situazione politica della Turchia e le tensioni con la Russia hanno fatto spostare la riunione in Svizzera. Il Sinodo è fissato per la Pentecoste di quest’anno. Stilata l’agenda di 8 punti. Due punti non sono stati accettati: la diaspora ortodossa e la gerarchia fra le Chiese. L’invito a rappresentanti delle altre Chiese cristiane.

TURCHIA