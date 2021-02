Per la prima volta in sei anni, questa mattina la città si è svegliata ricoperta da un manto bianco. Un evento raro, ma non inusuale nella zona e favorito dall’ingresso di un fronte di bassa pressione di origine polare. Per le prossime ore previste piogge e temperature ancora basse. Il centro vaccinale rimanda a domani gli appuntamenti.

Betlemme (AsiaNews) - Un coltre bianca - evento raro ma non impossibile - ha coperto la città di Betlemme (nella foto), frutto della neve caduta dalla serata di ieri fino all’alba di oggi nella regione. I fiocchi si sono accumulati sui tetti delle case e per le strade, formando un manto in alcuni punti spesso fino a 25 centimetri. Il fenomeno ha riguardato gran parte dei Territori palestinesi, con montagne ricoperte del soffice velo a Hebron, Gerusalemme, Ramallah e Nablus, oltre alla città in cui - secondo la tradizione - è nato Gesù Cristo.

Per i meteorologi interpellati dall’agenzia palestinese Maan, è la prima volta negli ultimi sei anni che si registrano nevicate così abbondanti, con accumuli di tale spessore e su vaste aree. Un evento favorito dalle temperature scese sotto lo zero sulla cima delle vette e che ha favorito la formazione della neve.

Alla base del fenomeno, una bassa pressione di origine polare che ha investito la Palestina ieri e che dovrebbe prolungare i suoi effetti ancora per qualche ora. Altra neve è prevista ad una quota superiore ai 900 metri di altezza, mentre le temperature si mantengono di poco sopra lo zero, con una massima di 7 e una minima di 5 gradi a Betlemme (e Gerusalemme).

Per domani, invece, si dovrebbe assistere a una inversione di tendenza, con un innalzamento della temperatura negli stati più elevati della biosfera, che porterà alla formazione di rovesci a carattere di pioggia e grandine, che scioglieranno il manto bianco con il passare delle ore. Per i prossimi giorni è previsto ancora tempo freddo e instabile, con possibili piogge anche di forte intensità a livello locale sia per il 19, che per la giornata del 20 febbraio.

In tempo di pandemia mondiale da nuovo coronavirus, la neve ha creato infine dei disagi alla campagna vaccinale dei palestinesi, peraltro già in abbondante ritardo rispetto a Israele, capofila mondiale per immunizzazioni. L’ufficio per la sanità pubblica di Betlemme ha cancellato tutti gli appuntamenti in calendario oggi al centro vaccinale Covid-19, riprogrammandoli per il pomeriggio di domani. “Stiamo chiedendo a tutti quelli che hanno un appuntamento oggi - riferisce il dipartimento in una nota - di fare uno sforzo e venire in clinica domani (venerdì è giornata di festa per i musulmani), anche perché non possiamo garantire nuove date in futuro” a causa di un calendario già fitto a fronte di risorse limitate.