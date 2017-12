Natore (AsiaNews) – P. Walter William Rozario, di 41 anni, è scomparso da due giorni. Stando a quanto riferisce il suo parroco, egli sarebbe stato rapito. Alla vigilia dell’arrivo del papa in Bangladesh, la sparizione del religioso, preside del liceo st. Louis e assistente parroco a Borni (diocesi di Rajshashi, nel nord del Bangladesh), desta molte preoccupazioni.

Il suo parroco, p. Subroto Purification, dice ad AsiaNews: “Era andato alla chiesa di Bonpara, per poi fermarsi al mercato per alcune pubblicazioni e altre mansioni per la parrocchia, ma non è tornato e il suo telefono era spento. Siamo molto preoccupati per lui, e preghiamo solo per il suo ritorno in buone condizioni”. “Ora sono alla polizia per chiedere aiuto”, ha continuato al telefono il parroco. “Vogliamo che il mio assistente venga restituito al più presto”. P. Subroto aggiunge di aver ricevuto una chiamata di riscatto per il sacerdote: “Volevano 300mila taka [quasi 3mila euro, ndr] per il suo rilascio. Stiamo collaborando con la polizia”.

Bonpara è una piccola città in cui le persone si dirigono per stampe e mansioni ufficiali. Proprio qui, lo scorso anno, un lavoratore cattolico spesso al servizio della Chiesa, Sunil Gomes, è stato ucciso da alcuni militanti. C’è il sospetto che i suoi assassini siano anche responsabili dell’attentato al Gulshan Café.

Un poliziotto cattolico che ha preferito non rivelare il suo nome ha detto ad AsiaNews: “Penso che il rapimento di p. Walter sia una congiura perché papa Francesco verrà in Bangladesh domani”.

Premol Rozario, fratello maggiore del sacerdote, racconta in lacrime: “Quando abbiamo avuto notizia della sua scomparsa abbiamo cercato in tutti gli ospedali, ovunque, ma non lo abbiamo trovato. Non riusciamo a dormire per la preoccupazione”. Egli non ha fornito alcuna informazione sul rapimento, ma riferisce di non sentirsi al sicuro.

Come lui, molti della parrocchia di Borni vivono questi giorni nella paura, e alcuni hanno dubbi se partecipare al programma della visita papale. “Da quanto ho sentito che l’assistente al parroco era scomparso, non mi sento sicuro per partecipare all’incontro con il papa il 1 dicembre”, afferma uno di essi.

La polizia locale assicura di star facendo il possibile per ritrovare p. Walter.