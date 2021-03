In un videomessaggio per la Giornata di preghiera per il Myanmar, l’arcivescovo di Yangon chiede “un passo indietro” dei militari. “Pregate per i leader del nostro movimento per la democrazia - per Aung San Suu Kyi e i suoi colleghi - e per i leader delle nazionalità etniche e tutti i leader religiosi. E pregate per il generale Min Aung Hlaing e per i militari, che proprio come Dio ha trasformato il cuore di Saul sulla strada per Damasco, cambierà i loro cuori”.

Yangon (AsiaNews) – Tornino la pace, il rispetto per la democrazia e la volontà del popolo, finisca la repressione, i militari facciano un passo indietro e abbassino le armi. E’ l’invito alla preghiera che il card. Charles Bo, arcivescovo di Yangon e presidente della Fabc (Federazione delle conferenze episcopali asiatiche), ha rivolto il 15 marzo 2021, quando Christian Solidarity Worldwide ha lanciato una giornata di preghiera e sostengo per il Myanmar. Il cardinale è intervenuto con un video 8 che AsiaNews ha pubblicato in anteprima l’11 marzo.

Questo è il discorso del cardinale:

Cari fratelli e sorelle:

In primo luogo, voglio ringraziarvi dal profondo del cuore per le vostre preghiere per il Myanmar in questo momento. Ieri è stata ufficialmente l'annuale Giornata mondiale di preghiera per il Myanmar, e oggi i miei amici di CSW hanno organizzato questo evento per riunire le persone, riflettere e pregare per il popolo del Myanmar. Non posso essere con voi "dal vivo" a causa della differenza di fuso orario, ma sono molto grato che mi abbiate dato l'opportunità di inviare questo messaggio.

Il Myanmar oggi è in un altro capitolo di oscurità, spargimento di sangue e repressione. Dopo un decennio di riforme e aperture, in cui - nonostante molte sfide e nuvole temporalesche lungo il percorso - pensavamo di aver intravisto il sole che iniziava a sorgere sulla nostra bellissima terra e la prospettiva - per quanto fragile o vacillante - di emergere in una nuova alba di democrazia, libertà, pace e giustizia, oggi siamo arretrati di oltre un decennio, riportati all'incubo della repressione militare, della brutalità, della violenza e della dittatura.

Dal colpo di stato del 1° febbraio, abbiamo assistito all'incredibile coraggio, impegno e creatività del nostro popolo, che ha manifestato a migliaia in tutto il Paese per molti giorni. Hanno dimostrato la loro determinazione a non permettere che la loro democrazia e libertà conquistate a fatica, le loro speranze di pace, venissero rubate. È stato uno spettacolo bellissimo da vedere e una grande ispirazione. Il senso di unità e solidarietà nella diversità - con persone di diverse etnie e religioni che si uniscono per la stessa causa - è stato notevole.

Ma questo è stato accolto con proiettili, percosse, spargimento di sangue e dolore. Tanti sono stati uccisi o feriti nelle nostre strade, e così a migliaia sono stati arrestati e sono scomparsi.

E nei nostri Stati etnici, anche nei luoghi in cui alcuni anni fa erano stati firmati accordi di cessate il fuoco, i militari stanno ancora una volta attaccando i civili, sfollando migliaia di persone e aggravando una crisi umanitaria che esisteva già ma ora è ancora più grave.

Eppure in questi tempi oscuri e bui, sentiamo la voce del Signore che chiama la Chiesa ad essere ancora testimonianza, ad essere uno strumento di giustizia, pace e riconciliazione, ad essere le Sue mani e i Suoi piedi, per contrastare l'odio con l'amore.

Sentiamo quella voce in Isaia 65: 17-21, la prima lettura nella liturgia della Messa nella Chiesa cattolica di oggi nel mondo.

Sentiamo quella voce in Isaia 65: 17-21, la prima lettura nella liturgia della Messa nella Chiesa cattolica di oggi nel mondo. “Ecco infatti io creo nuovi cieli e nuova terra; non si ricorderà più il passato, non verrà più in mente, poiché si godrà e si gioirà sempre di quello che sto per creare, e farò di Gerusalemme una gioia, del suo popolo un gaudio. Io esulterò di Gerusalemme, godrò del mio popolo. Non si udranno più in essa voci di pianto, grida di angoscia. Non ci sarà più un bimbo che viva solo pochi giorni, né un vecchio che dei suoi giorni non giunga alla pienezza; poiché il più giovane morirà a cento anni e chi non raggiunge i cento anni sarà considerato maledetto. Fabbricheranno case e le abiteranno, pianteranno vigne e ne mangeranno il frutto”.

O le prime parole del Salmo 29 che leggiamo oggi: "Ti loderò, Signore, mi hai liberato e non hai lasciato che i miei nemici si rallegrassero per me".

O il Vangelo di oggi - da San Giovanni - che racconta la storia del funzionario di corte che Gesù incontrò a Cana di Galilea, il cui figlio era malato e chiese a Gesù di curarlo. "Va 'a casa", disse Gesù, "tuo figlio vivrà".

In questi tre passaggi sentiamo quel messaggio di speranza che è al centro della nostra fede - e noi, la Chiesa in Myanmar, ci teniamo a quel messaggio. Pregheremo e lavoreremo affinché un nuovo Myanmar nasca dall’attuale tragedia, un Myanmar dove veramente ogni essere umano ha la stessa partecipazione nel Paese e pari diritti alle libertà fondamentali, un Myanmar dove si celebra la diversità etnica e religiosa e dove godiamo di una vera pace, un Myanmar dove i soldati abbassano le armi, si allontanano dal potere e fanno quello che un esercito dovrebbe fare: difendere piuttosto che attaccare il popolo. Un Myanmar a cui Dio dice - come disse Gesù al padre del moribondo nel Vangelo - “Tuo figlio vivrà. Tu vivrai". Un Myanmar che risorge dalle ceneri.

Come ci arriveremo? Per fede, preghiera, amore, dialogo e coraggio. Parlando per la verità, la giustizia, la libertà, la pace e la democrazia.

E quindi abbiamo bisogno delle vostre preghiere ora più che mai.

Per favore pregate per questa visione per il Myanmar.

Pregate per coloro che in questo momento sono in pericolo, nascosti, sfollati, imprigionati, feriti o in lutto.

Pregate per i leader del nostro movimento per la democrazia - per Aung San Suu Kyi e i suoi colleghi - e per i leader delle nazionalità etniche e tutti i leader religiosi.

E pregate per il generale Min Aung Hlaing e per i militari, che proprio come Dio ha trasformato il cuore di Saul sulla strada per Damasco, cambierà i loro cuori, farà fare loro un passo indietro e impedirà loro di portare il Myanmar più in là lungo una via di conflitto, repressione e distruzione.

Pregate - anche adesso, dopo tutto quello che abbiamo passato nelle ultime sei settimane - che i risultati delle elezioni, in cui la volontà del popolo è stata espressa in modo così chiaro, siano rispettati e che il Myanmar si muova su un cammino di genuina democrazia, accompagnata da dialogo, riconciliazione, giustizia e pace.

Pregate che mentre il Myanmar viene nuovamente portato durante questo periodo quaresimale lungo un viaggio nella vita reale del Calvario e del Golgota, un viaggio che abbiamo fatto per gran parte degli ultimi settant'anni, potremmo ancora come nazione vedere la nostra risurrezione, la nostra Pasqua, tra non molto.

Che Dio vi benedica.