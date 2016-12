Ho Chi Minh City (AsiaNews) – In occasione del Natale, Caritas Saigon (antico nome di Ho Chi Minh City) ha organizzato celebrazioni speciali per migliaia di bambini in difficoltà che vivono nel centro pastorale della città. Sul tema “Venuto per amare”, 453 operatori sociali sono stati fianco a fianco a 3mila bambini per festeggiare la nascita di Gesù. Suor Anna, religiosa che collabora con il centro, afferma: “Il giorno di Natale abbiamo servito 125 minori con forti disabilità, 485 bambini sordi, 265 ciechi e più di 2mila che vengono ospitati nei locali messi a disposizione dalla diocesi. Siamo stati aiutati da volontari dei servizi sociali, insegnanti e suore che lavorano con questi bambini da anni”. Nel centro sono in funzione piccoli negozi che vendono prodotti realizzati dai bambini. Il luogo è divenuto col tempo un importante luogo dove i ragazzi possono scambiare esperienze lavorative ed acquisire nuove abilità. Hung, membro della Caritas locale, racconta: “Abbiamo predisposto 33 bancarelle di cibo, 10 di giocattoli e altre 10 di souvenir”. Il centro pastorale di Ho Chi Minh City accoglie bambini di tutte le religioni ed è rivolto alla formazione dei minori disabili; per i festeggiamenti di Natale, il centro ha ricevuto il sostegno e la sponsorizzazione di aziende vietnamite, come Ánh Hồng, Long Kim e Mina Company. Nel giorno di Natale, a fianco degli operatori sociali c’erano anche alcuni volontari per la protezione ambientale. Uno di loro, membro dei missionari francescani di Maria, racconta ad AsiaNews: “Siamo parte di un progetto per la protezione ambientale. Abbiamo raccolto, registrato e classificato centinaia di chili di rifiuti. Grazie a questa attività siamo riusciti a finanziare le attività dei bambini disabili. Ad Ho Chi Minh City ci sono decine di migliaia di piccoli sfortunati che non hanno da mangiare. Li aiutiamo sia dal punto di vista fisico che psicologico”.