New Delhi (AsiaNews) – Il premier indiano Narendra Modi usi la sua influenza e quella del suo governo per negoziare con i Paesi del Medio Oriente la liberazione di p. Tom Uzhunnalil, rapito in Yemen il 4 marzo 2016. È l’appello lanciato dalla All India Catholic Union (Aicu), la più grande associazione di laici cattolici in India. Nella lettera, firmata dal presidente Lancy Da Cunha, i cattolici esprimono l’angoscia della comunità cristiana per i lunghi mesi di prigionia cui è sottoposto il sacerdote salesiano, nelle mani di militanti jihadisti riconducibili allo Stato islamico. Cunha afferma: “Chiediamo il suo personale intervento e assistenza per garantire che egli ritorni il prima possibile nella madrepatria e in condizioni in piena sicurezza. Speriamo e preghiamo che lei ci voglia sostenere”.

Dallo scorso marzo p. Tom, originario del Kerala, è nelle mani di un gruppo islamico che ha assaltato una casa di riposo per malati e anziani delle missionarie della Carità ad Aden, nel sud dello Yemen. Nell’attacco sono state massacrate quattro suore di Madre Teresa e altre 12 persone, presenti all’interno della struttura. Dopo mesi di silenzio, a fine dicembre è emerso un video in cui il sacerdote declina le proprie generalità e afferma di “aver bisogno urgente di cure mediche in ospedale”.

L’associazione di laici riconosce che “le circostante sono molto più complesse rispetto ad altri casi di rapimento di indiani in Afghanistan. Apprezziamo gli sforzi compiuti dal governo dell’India e da altri per il rilascio del gesuita p. Alexis Premkumar, sequestrato in Afghanistan e liberato otto mesi dopo. Anche Judith D’Souza, cooperante cattolica indiana rapita nello stesso Paese, è stata rilasciata qualche tempo dopo”.

Secondo i cattolici, “data la difficile situazione nella regione, crediamo che il governo dell’India, con le sue enormi capacità di influenza e buoni rapporti in molti Paesi del Medio Oriente, sia nella migliore posizione per garantire un effettivo intervento per il rilascio di p. Tom dalla sua cattività”.

“Lanciamo un appello – dice il presidente in conclusione – a lei e ai suoi colleghi del Ministero per gli Affari esteri di adottare tutte le misure necessarie per assicurare la sua salvezza e libertà”.