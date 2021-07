di Nirmala Carvalho

Mumbai (AsiaNews) - Un nuovo attacco contro una comunità cristiana da parte di estremisti indù è avvenuto il 4 luglio a Raipur, nello Stato del Chhattisgarh. Il pastore Firoz Bagh, della St Thomas evangelical mission, stava guidando la preghiera nella sua casa, come fa ormai da due anni. Alla celebrazione erano presenti circa 30 persone radunate nel rispetto dei protocolli anti-Covid. Intorno alle 8,30, mentre il pastore stava predicando, circa 35 estremisti della destra nazionalista hanno circondato la casa, gridando slogan contro i cristiani. Uno di loro ha chiamato la polizia che ha fermato il pastore tenendolo in custodia per alcune ore. Nel frattempo la folla di radicali indù si è gonfiata e ha circondato la stazione di polizia gridando accuse di conversioni forzate e minacciando di aggredire il pastore. Adesso dicono che non gli permetteranno più di guidare incontri di preghiera in quella zona.

Il pastore Bagh racconta ad AsiaNews: “La mia chiesa è un'organizzazione registrata, ho predicato per 20 anni in un locale preso in affitto e solo due anni fa ho comprato questa casa. Molte persone vengono qui e la nostra porta è aperta a tutti. La parola di Dio porta pace, speranza e dignità. Adesso mi dicono che non posso predicare anche se l'India è uno Stato laico. I miei fedeli sono molto spaventati, si sentono presi di mira dagli estremisti”.

Sajan K George, presidente del Global Council of Indian Christians (Gcic) commenta ad AsiaNews: “Condanniamo con forza queste accuse di false conversioni. La libertà religiosa è un diritto garantito dalla Costituzione. Il pastore Bagh stava solo condividendo la buona notizia, senza forzare nessuno: che cosa c'è di sbagliato? Perché la sola piccola comunità dei cristiani è minacciata dagli estremisti e arrestata dalla polizia? Chiediamo protezione per il pastore Bagh e per i suoi fedeli, costretti a fare i conti con il timore di un nuovo attacco”.