Per la prima volta un’università cinese si qualifica al 20mo posto, fra le prime 20 al mondo. Nella lista di 1500 atenei, vi sono anche 63 università indiane. Il primato assoluto appartiene ad Oxford; gli Stati Uniti dominano la classifica fra i primi 10. In buone posizioni Hong Kong e Corea del Sud.

Londra (AsiaNews) - È stato pubblicato oggi il World University Rankings 2021, stilato ogni anno dal Times Higher Education. Quest’anno, nell’elenco delle 1500 migliori università nel mondo, ci sono alcune sorprese: per la prima volta, fra le prime 20 università appare la Qinghua di Pechino, la prima accademia cinese a fare capolino al 20mo livello. Fra le prime 100 vi sono altre tre università cinesi: la Fudan University (a Shanghai, al 70mo posto) ranking), the University of Science and Technology of China (Hefei, Anhui, all’87mo), la Zhejiang University (al 94mo posto).

Anche l’India appare nella lista e per la prima volta si qualifica con ben 63 università. Lo scorso anno di università indiane ve n’erano solo 49. La più qualificata rimane l’Indian Institute of Science (IISc) di Bengaluru (Karnataka). L’IISc rimane nel raggio fra 301 e 350. È dal 2015 che l’ISSc si qualifica ogni anno nella lista.

Il primo posto in assoluto è ancora dell’università di Oxford per qualità di insegnamento, visione internazionale, ricerca, trasferimento di conoscenze.

Gli Stati Uniti dominano ancora la classifica fra le prime 10, delle quali 8 sono università Usa. Fra le prime 10 vi è, oltre ad Oxford, anche Cambridge.