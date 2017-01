Colombo (AsiaNews) – Dopo una diatriba di diverse settimane, ieri a Colombo è stato “acceso” l’albero di Natale più alto al mondo. Esso misura circa 100 metri ed è illuminato da 800mila lampadine al Led. Costato quasi sei milioni di rupie [38mila euro – ndr], ha suscitato le critiche dei vertici della Chiesa cattolica locale, che lo hanno definito uno spreco di soldi. Gli organizzatori – un gruppo di buddisti – sperano che l’albero contribuisca a creare un clima di armonia religiosa ed etnica in Sri Lanka. La costruzione ora è in lizza per il primato dell’albero artificiale più alto al mondo secondo il Guinness World Record. A prescindere dalla notorietà dell’opera, Mahinda Nanayakkara, l’inventore del progetto, afferma ad AsiaNews: “Voglio dire al mondo che lo Sri Lanka è fatto di esseri umani buoni e che non ci devono essere divisioni tra di noi”. Il Paese, con circa 21 milioni di abitanti, è a maggioranza buddista. I cattolici sono quasi 1,2 milioni di fedeli. Alcuni di essi si erano schierati contro il progetto, tra cui il card. Malcolm Ranjith, arcivescovo di Colombo. Egli aveva contestato il dispendio di denaro, e affermato che i fondi potevano essere usati per finanziare altri progetti di sviluppo nell’isola. Le critiche hanno fatto ritardare la consegna dei lavori, prevista per il 23 dicembre. Alla fine l’area è stata aperta alla vigilia di Natale, ma l’impianto di illuminazione è entrato in funzione ieri. Dal canto suo, Nanayakkara ci tiene a precisare che l’opera è stata finanziata del tutto con soldi privati di amici e compagnie locali. Lo sponsor principale è stata la Multilac, azienda locale di vernici, che ha fornito i 3mila litri di pittura per colorare le 30 tonnellate di pigne con cui è rivestito l’albero. Un dirigente sostiene: “Noi siamo musulmani, ma abbiamo voluto sostenere questa splendida iniziativa che promuove l’unità. Lo Sri Lanka è un Paese piccolo, ma quest’albero è fonte di grande orgoglio”.