di Melani Manel Perera

Il Consiglio dei ministri avvia l'iter per l’abolizione del 19mo emendamento della Carta, approvato nel 2015. I Rajapaksa vogliono cancellare il limite dei due mandati per il presidente e le restrizioni ai suoi poteri. L’allarme dell’opposizione: Non vanno abolite le riforme che hanno reso più moderno il Paese.