   - Israele

Gerusalemme (AsiaNews/Agenzie) - Un tribunale militare israeliano ha condannato per omicidio colposo il soldato dell’esercito che, nel marzo dello scorso anno, ha sparato a sangue freddo a un giovane assalitore palestinese steso a terra e inerme. L’allora 19enne sergente dell’esercito Elor Azaria ha aperto il fuoco e colpito alla testa il 21enne palestinese Abdul Fatah al-Sharif durante un tentativo di assalto contro soldati israeliani a Hebron, in Cisgiordania.

La sentenza di condanna è giunta al termine di un processo iniziato a maggio e che ha diviso nel profondo la società civile, con fazioni opposte di colpevolisti e innocentisti a far sentire la propria voce. Il militare rischia fino a 20 anni di galera; i tre giudici si sono riservati alcune settimane di tempo prima di pronunciare la pena detentiva.

In questi mesi l’estrema destra israeliana si è schierata a più riprese in difesa del giovane soldato; di contro, i vertici dell’esercito hanno fin da subito chiesto chiarezza sulla vicenda e condannato il comportamento del militare, che avrebbe aperto il fuoco a sangue freddo - come è emerso da un filmato girato da un testimone - contro una persona stesa a terra e inerme.

Il giudice militare colonnello Maya Heller, insieme ai due colleghi, ha impiegato quasi due ore e mezza per la lettura della sentenza, in cui vengono respinte punto per punto le ragioni della difesa. Il colonnello Heller ha inoltre aggiunto che non vi era alcun motivo per cui il soldato Azaria dovesse aprire il fuoco, visto che il giovane palestinese non costituiva una minaccia.

La vicenda risale al 24 marzo scorso e mostra la profonda spaccatura nel Paese, non solo fra colpevolisti e innocentisti ma anche sulle politiche da adottare verso i palestinesi e in tema di sicurezza. Il militare ha sparato al giovane palestinese, che in precedenza aveva attaccato con un coltello altri soldati, ferendoli. L’assalitore era già steso a terra, in condizione di non poter più nuocere, anch’egli ferito. Ciononostante, il militare - intervenuto in un secondo momento - ha puntato il fucile e ha sparato, uccidendolo sul colpo. Dalle immagini catturate da un palestinese e diffuse dagli attivisti di B'Tselem si vede il soldato israeliano che spara in fronte al militante palestinese, steso a terra, senza che questi compia alcun gesto o provocazione. Poco prima dello sparo si sentono alcuni soldati esclamare, in ebraico, “il cane è ancora vivo”. Poi l’esplosione e il soldato che ha aperto il fuoco che grida: “Questo terrorista merita di morire”.

L’episodio si inserisce nel clima di violenze in corso dall’ottobre 2015 nella regione, innescate da una serie di provocazioni da parte di ebrei ultra-ortodossi, che hanno voluto pregare sulla Spianata delle moschee, luogo santo non solo per i palestinesi, ma per tutto l’islam. Da quel momento si sono moltiplicati incidenti e scontri in Israele e nei territori palestinesi, nel contesto della cosiddetta “intifada dei coltelli”.