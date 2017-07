Nazareth (AsiaNews/Agenzie) – La corte israeliana di Nazareth ha condannato Yinon Reuveni, estremista ebraico di 22 anni, per l’incendio alla chiesa cattolica della moltiplicazione dei pani e dei pesci, a Tabga (lago di Tiberiade), nel giugno del 2015. Il verdetto è stato emesso ieri. Reuveni era stato arrestato il mese successivo all’incidente insieme a Yehuda Asraf, assolto dalle accuse. Moshe Orbach, terzo sospettato, è in attesa di processo per la distribuzione di materiale pubblicitario sulla “necessità” di attaccare proprietà non-ebraiche. L’incendio aveva provocato danni estesi al negozio e ad altri edifici del complesso. Nessun danno è stato riportato dai mosaici del pavimento datati al V secolo. Sul muro, un graffito in ebraico diceva: “Gli idoli verranno espulsi o distrutti”. La chiesa, che attira circa 5mila pellegrini al giorno, è stata riaperta al pubblico lo scorso febbraio, dopo otto mesi di restauri e una spesa di circa un milione di dollari. A quanto riferito da fonti locali, Reuveni non è nuovo ai crimini d’odio: sarebbe sospettato di un attacco incendiario del febbraio del 2015 alla basilica della Dormizione di Gerusalemme e di aver pianifico di appiccare il fuoco alle moschee circostanti l’avamposto ebraico in Cisgiordania di Baladim, nella provincia di Binyam. Negli ultimi anni estremisti ebrei e coloni hanno colpito diversi obbiettivi cristiani e musulmani secondo la logica del cosiddetto “price tag”: il “prezzo” che cristiani e musulmani devono pagare, secondo gli estremisti israeliani, per aver “sottratto loro la terra”. Un tempo il fenomeno era diffuso solo nelle aree al confine con la Cisgiordania e a Gerusalemme, ma oggi si è esteso in gran parte del territorio.