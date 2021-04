Città del Vaticano (AsiaNews) – I progressi dell'innovazione medica e la possibilità di creare nuovi approcci e partnership interdisciplinari per curare le malattie e migliorare la salute, il benessere e la comprensione dell'unicità umana saranno al centro della V conferenza internazionale “Exploring the Mind, Body & Soul. How Innovation and Novel Delivery Systems Improve Human Health”.

Organizzata dal Pontificio consiglio della cultura e dalla Fondazione cura la conferenza si terrà, in formato virtuale, nei giorni 6-8 maggio 2021 e vedrà la presenza di medici, scienziati, studiosi di etica, leader religiosi, sostenitori dei diritti dei pazienti, policymakers, filantropi e opinionisti per confrontarsi sulle ultime scoperte nell’ambito della medicina, dell’assistenza sanitaria e della prevenzione, nonché sul significato antropologico e sull’impatto culturale dei progressi tecnologici.

La conferenza intende riunire un gruppo di relatori di tutte le discipline nel mezzo della pandemia COVID-19 in corso per condividere le loro intuizioni sulla salute, l'umanità e il futuro della medicina.

Gli organizzatori metteranno in risalto anche una conversazione sul tema: “Bridging Science and Faith” per esplorare i punti in comune tra religione e spiritualità in rapporto con salute e benessere, esaminando anche la relazione tra mente, corpo e anima. La discussione volgerà verso il significato di essere umani e cercherà aree di convergenza tra le scienze umane e le scienze naturali.

Alla conclusione della Conferenza, papa Francesco indirizzerà ai partecipanti un video-messaggio.

L’invito a partecipare è esteso ai sacerdoti, agli operatori della pastorale della salute e agli studenti delle università pontificie e cattoliche di tutto il mondo. Informazioni più dettagliate sono disponibili sul sito del Dicastero: www.cultura.va e sul sito: VaticanConference2021.org.