Tutti importati i nuovi casi in Cina. Hong Kong chiude i confini. Senza le Olimpiadi, il Giappone perderebbe 267 miliardi di euro nei prossimi 10 anni. Quarantena finita per 361 taiwanesi evacuati da Wuhan. Nuove misure restrittive in Corea del Sud, Malaysia, Singapore, Filippine e India.