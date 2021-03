Tokyo (AsiaNews/Agenzie) – Il mancato riconoscimento dei matrimoni omosessuali da parte del governo è incostituzionale. Lo ha sentenziato oggi la Corte distrettuale di Sapporo (prefettura di Hokkaido), in una causa intentata contro le autorità da sei coppie gay. Secondo i giudici, il divieto viola il principio costituzionale di uguaglianza; essi hanno respinto però la richiesta di risarcimento danni presentata dai ricorrenti.

Oltre alle sei coppie in questione, il giorno di San Valentino del 2019 altre sette si sono rivolte ai tribunali di Tokyo, Osaka e Nagoya per vedersi riconoscere i diritti coniugali goduti nel Paese dalle coppie eterosessuali. In Asia orientale solo Taiwan permette il matrimonio tra persone dello stesso sesso. I rapporti omosessuali in Giappone sono ammessi, ma senza tutele legali per le coppie gay. Almeno 74 municipalità nipponiche hanno approvato registri per le unioni gay. Circa 1.500 coppie omosessuali hanno sottoscritto i relativi certificati, che però non hanno pieno valore legale.

Diversi osservatori fanno notare che le attitudini sociali prevalenti nel Paese portano all’emarginazione della comunità gay. L’assenza di coperture a livello pensionistico e di previdenza sociale sono anche un freno all’afflusso in Giappone di professionisti stranieri uniti in rapporti omosessuali.

Il Vaticano si è espresso di recente sul tema delle relazioni tra individui dello stesso sesso. In una nota del 15 marzo, la Congregazione per la dottrina della fede ha ricordato che la Chiesa è contro ogni “ingiusta discriminazione” delle persone omosessuali, precisando però che essa “non ha il potere” di benedire le unioni gay.