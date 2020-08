di Mathias Hariyadi

Jakarta (AsiaNews) - Bali, meglio conosciuta come “terra degli Dei” e diventata nel tempo la meta più ambita dell’arcipelago indonesiano, con visitatori locali e da tutto il mondo, potrebbe riaprire al turismo internazionale dal prossimo 11 settembre. Un tentativo da parte dell’amministrazione locale e del governo centrale di contenere perdite devastanti all’economia, la cui portata secondo gli esperti è “di gran lunga maggiore” rispetto a quella innescata dal sanguinoso attentato dell’ottobre 2002, con oltre 200 vittime.

Le autorità hanno deciso per la riapertura dei cieli e l’arrivo di voli internazionali entro le prossime settimane. Il governatore di Bali I Wayan Koster ha confermato che l’industria del turismo potrà ripartire a pieno regime a partire dal prossimo 11 settembre. Si tratta del “terzo step” di un piano graduale di riaperture che a luglio aveva allentato le misure di lockdown con via libera all’attività fisica e, dal primo agosto, autorizzato i primi arrivi di visitatori da altre zone dell’Indonesia.

Per cercare di contenere la pandemia ed evitare l’importazione di casi dall’esterno, le autorità indonesiane hanno predisposto una serie di test rapidi da effettuare ai passeggeri in arrivo all’aeroporto internazionale. Tuttavia, l’attenzione dei responsabili di governo e della cittadinanza è rivolta alle conseguenze economiche della pandemia: “Serviranno quattro, cinque anni - sottolinea ad AsiaNews Respatia, abitante di Bali - per tornare alla normalità”. I preparativi per accogliere di nuovo l’arrivo dei turisti, prosegue, “sono tuttora in corso. Ferve l’attività negli hotel e ristoranti in vista della riapertura ufficiale e di una nuova normalità”. “Ma, a mio avviso - conclude l’uomo - alla nuova normalità servirà molto, molto tempo per poter far rifiorire l’industria del turismo e farla tornare ai fasti del passato”.

In questi mesi la pandemia di Covid-19 ha messo in ginocchio il settore del turismo e l’industria del divertimento a Bali - fra le località più amate anche grazie all’eccellente mix fra tradizione religiosa indù e laicismo - e in molte altre aree dell’Indonesia. Nella sola Bali si registrano perdite su base mensile pari a oltre 55 milioni di euro, come racconta il vice-governatore locale Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati. Gli abitanti, aggiunge, “hanno dovuto stravolgere le loro abitudini di vita e guadagnare denaro in modi nuovi e diversi, riconvertendosi in agricoltori e pescatori”.

Secondo le autorità sanitarie, nell’isola si sono finora registrati 4220 contagi di nuovo coronavirus; di questi, almeno 3701 sono guariti, mentre le vittime sinora accertate sono 51: 49 locali e due turisti stranieri.

Oltre alla questione del turismo, nell’area si registra un’altra emergenza esplosa in questi mesi e tuttora irrisolta: quella dei turisti australiani, una meta fra le più ambite nella terra dei canguri, bloccati sull’isola e impossibilitati a tornare in patria a causa del blocco agli ingressi e alle rigide limitazioni imposte sui voli, molti dei quali sono stati cancellati. Solo per fare un esempio, prima della pandemia era possibile viaggiare con facilità da Perth, sulla costa occidentale dell’Australia, all’isola di Bali; il volo diretto durava tre ore e mezza, meno delle cinque ore impiegate per raggiungere Sidney. Oggi gli abitanti di Perth rimasti sull’isola devono pagare oltre 1500 dollari australiani per un volo che fa scalo a Singapore; il collegamento in economy da Denpasar a Sidney, con almeno quattro scali fra Taiwan e Cina, costa circa 5300 dollari australiani (oltre 3200 euro).