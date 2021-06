di Ngoc Lan

Hanoi (AsiaNews) - Il Giappone invierà delle dosi di vaccino al Vietnam per far fronte all’aumento di casi di Covid-19 nel Paese. La decisione è stata comunicata dalle autorità giapponesi sabato 5 giugno, a seguito di un incontro tra l’ambasciatore nipponico Yamada Takio e il presidente vietnamita Nguyễn Xuân Phúc.

Il 3 giugno Takio e Nguyễn Xuân Phúc hanno discusso sulle relazioni tra i due Paesi nel qaudro della Extensive Strategic Partnership. L'ambasciatore nipponico ha assicurato che Tokyo continuerà anche a promuovere la cooperazione per lo sviluppo delle infrastrutture, la trasformazione digitale e la protezione ambientale.

Il principale quotidiano di Hanoi ha scritto che la politica attuale del governo nipponico è di dare importanza alle relazioni con il Vietnam e che esso continuerà a sostenere in modo attivo il Vietnam per prevenire e contrastare la pandemia da Covid-19.

Lo stesso giorno, la Japan Broadcasting Corporation (NHK) ha affermato che “il Giappone sarà in grado di mandare i vaccini al Vietnam già nel mese di giugno 2021”, ma non ha specificato che tipo di vaccino sarà inviato.

Il 4 giugno Tokyo ha spedito 1.2 milioni di dosi di AstraZeneca a Taipei; secondo una fonte governativa, il Giappone prenderà in considerazione l’invio di altre dosi ad alcuni Paesi asiatici in via di sviluppo e alle isole del Pacifico.

Ieri in Vietnam si sono registrati 211 nuovi contagi da coronavirus, portando il numero totale degli infetti a 8.791. Il Paese era considerato tra i più efficaci a contenere la pandemia; da aprile ha visto però risalire i casi. Le autorità sanitarie hanno identificato una variante del virus che combina le caratteristiche di ceppi rilevati in un primo momento in Gran Bretagna e in India. Al momento il tasso di vaccinazione è dell’1%.

“Il Vietnam è un paese importante per il Giappone, soprattutto per la questione del Mar Cinese meridionale”, ha detto un funzionario del ministero degli Esteri, riferendosi alla disputa di Hanoi con Pechino su un gruppo di isole nella regione. La tensione rimane alta anche sulla sovranità delle isole Senkaku, nel Mar Cinese orientale, che sono sotto il controllo del Giappone ma rivendicate dalla Cina.