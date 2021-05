di Paul Nguyen Hung

Phan Thiết (AsiaNews) – La Caritas della diocesi locale ha distribuito cibo e fornito un sostegno di lungo periodo ai contadini delle minoranze più povere, colpiti dagli effetti della pandemia da Covid-19. L’iniziativa è stata portata avanti in collaborazione con Misereor, l’organizzazione per la cooperazione della Conferenze episcopale tedesca.

La quarta ondata di contagi ha investito 26 province. Dallo scoppio della pandemia tra fine 2019 e inizio 2020, il Vietnam ha registrato più di 4.200 casi, con 37 morti. Nell’ultima settimana in media si sono contate 114 infezioni al giorno.

Gli agricoltori aiutati dalla Caritas vivono nei villaggi di Suối Máu, Tân Quang Hamlet e Bon Thop. Per la maggior parte, essi sono di etnia K’Ho e Gia Rai. La diocesi li assiste con il Progetto per lo sviluppo gestito dal popolo, che prevede attività di sostegno economico, culturale, sociale, educativo e sanitario.

La crisi economica legata alla pandemia ha danneggiato in modo pesante i coltivatori del luogo, molti dei quali sono ora disoccupati. Il problema si aggiunge al dramma dei fertilizzanti chimici. Oltre all’impoverimento dei terreni agricoli, il loro esteso uso ha causato gravi danni alla salute della popolazione locale, con numerosi casi di malati di tumore.

Tale condizione di degrado ha fatto perdere ai giovani l’amore per l’agricoltura e la tradizione culturale dell’area. Con l’obiettivo di invertire il trend negativo, la Caritas di Phan Thiết ha lanciato un programma per orientare i contadini verso un’agricoltura “sostenibile”, in modo da avere prodotti salutari ottenuti nel rispetto dell’ambiente.

Per svolgere la loro attività, gli agricoltori locali sono costretti a chiedere prestiti. Durante un workshop organizzato a fine aprile dalla Caritas, uno di essi ha spiegato che i debiti continuano però a crescere, e che la sua famiglia non è in grado di ripagarli. Egli ha sottolineato che quest’anno cambierà metodo di lavoro: “Non useremo più i fertilizzanti, sono troppo pericolosi. Io stesso non avrei il coraggio di mangiare le mie derrate coltivate con prodotti chimici”.