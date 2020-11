di Melani Manel Perera

Rimane in vigore in alcuni distretti della Provincia occidentale. Il Paese conta più di 14mila casi di contagio e 36 decessi. Colpite in modo significativo le Forze dell’ordine. Mons. Asiri Perera: Chiudere tutto non è la soluzione, bisogna continuare a vivere rispettando le regole sanitarie.