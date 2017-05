Mumbai (AsiaNews) – I cristiani di Mumbai sono accorsi da tutta la città per partecipare alla protesta silenziosa organizzata dall’arcidiocesi contro la demolizione illegale della croce in Bazaar Road, nel quartiere di Bandra. Il raduno è in corso dalle 10 di mattina (ora locale) nel luogo dove il 29 aprile i funzionari dell’autorità municipale (la BMC, Brihanmumbai Municipal Corporation) hanno abbattuto il simbolo religioso cristiano. Tutti i partecipanti indossano al braccio una fascia nera, in segno di lutto, stringono una croce e sventolano cartelli con la scritta “BMC, Built My Cross” (costruite la mia croce). Ad AsiaNews uno dei presenti, p. Donald Rogrigues, sacerdote della Chiesa di Nostra Signora dell’Egitto a Kalina (Mumbai), racconta che stanotte un’altra croce è stata demolita nell’area della sua parrocchia. Gli autori del gesto sono ancora ignoti. Di seguito riportiamo il testo pubblicato su sito dell’arcidiocesi, che ricostruisce la vicenda della demolizione della croce di Bandra. Dalle informazioni che abbiamo ricevuto, abbiamo appreso che il 3 aprile 2017 la BMC (Brihanmumbai Municipal Corporation) ha avuto un incontro con le comunità locali. L’ufficio incaricato ha notificato ai membri della comunità la decisione della Corte suprema riguardo le strutture religiose non autorizzate lungo le strade. I rappresentanti della comunità hanno poi presentato di fronte ai funzionari della BMC la loro posizione legale. È stato richiesto loro di sottoporre le dichiarazioni in forma scritta. La santa croce che è stata demolita è situata su un terreno privato, il lotto n. 38 a C.S. n. A/650, vicino D’Monte Street e Bazaar Road, Bandra West Mumbai 400 050. Questa particolare croce è stata eretta intorno al 1895, 122 anni fa, e ha un significato sia religioso che storico. La notifica emessa il 26 aprile 2017 da Sharad Ughade, assistente commissario municipale, fa riferimento alla Controversia di pubblico interesse (Public Interest Litigation) n. 104 del 2010 in sospeso di fronte l’onorevole Alta corte di Mumbai. Questa Controversia di pubblico interesse si riferisce solo alle strutture religiose su proprietà pubblica. Perciò la notifica in questione non è valida per la croce che è stata demolita, dato che detta croce era in una proprietà privata. In aggiunta, il proprietario/le organizzazioni della comunità hanno scritto/risposto in tempo a tale notifica e hanno persino incontrato il rispettabile signor Sharad Ughade con le prove documentarie, compreso il piano del reddito/carta di proprietà. Non c’è alcun dubbio che tale posizione legale sia stata spiegata in modo molto chiaro al rispettabile Ughade, con tutti i documenti a sostegno. Ciò che ci turba è che la santa croce è stata demolita senza un giusto processo, nonostante i chiarimenti e il dialogo con i funzionari della BMC. Il modo insensibile e spietato con cui la santa croce è stata demolita ha ferito in maniera profonda il sentimento religioso della comunità cristiana. Speriamo e preghiamo che la BMC ne prenda consapevolezza e agisca in maniera appropriata.