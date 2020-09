di Ngoc Linh

Una partnership strategica in chiave anti-cinese e per contrastare gli interessi di Pechino. Sul piatto un finanziamento di oltre 150 milioni di dollari per il sostegno a progetti di sviluppo. Il rafforzamento della Mekong-US partnership siglato a margine della 53ma riunione allargata dei ministri degli Esteri Asean.