Dhaka (AsiaNews) – Centinaia di persone hanno visitato la mostra pittorica sul “Buon Pastore” di Adward Arther, giovane artista cristiano di 23 anni. L’esposizione è stata allestita al Russian Center of Science and Culture di Dhaka, dal 14 al 16 settembre. Più del 70% degli spettatori che hanno ammirato i 16 acquerelli su tela erano fedeli indù e musulmani. Alcuni di loro dicono ad AsiaNews di essere “rimasti toccati nel profondo” dai dipinti. Tra questi, il musulmano Hasibul Hasan, che afferma: “Ho visto una tela che mostrava Gesù sulla croce e altre persone che camminavano sulle assi di quella croce. Il titolo dell’opera è ‘Sentiero della vita’ (Path of life). [Simboleggia] Cristo che è venuto sulla terra per la nostra salvezza, ma noi lo abbiamo dimenticato nonostante egli abbia sacrificato se stesso per il genere umano. Perciò dovremmo seguire gli insegnamenti di Gesù Cristo”.

Le opere di Adward Arther sono state apprezzate da oltre 300 visitatori. Il cristiano appartiene alla Gouripue Baptist Church di Mymensingh, si è laureato con il massimo dei voti alla Fine Art di Dhaka e ha ottenuto una borsa di studio di sei anni da Mosca. Parlando di cosa lo ha ispirato, riferisce: “Dio è con noi fin dal principio. Egli si prende cura di noi, ci nutre, ci offre un riparo sicuro, ci protegge e ci salva dal male. Egli ci ama così tanto che sacrifica se stesso per salvarci. Anche se a volte lo feriamo facendo degli sbagli, il suo amore per noi non ha fine”.

A proposito del tema della mostra, l’artista aggiunge: “Dio è come un buon pastore che fa di tutto per proteggere il suo gregge. Un buon pastore si prende sempre cura delle sue pecore. Le nutre e offre loro riparo dal pericolo, proprio come Dio fa con noi”. Su un totale di 16 dipinti esposti, egli ne ha venduti quattro e chiede di pregare per il successo della propria carriera artistica.

Sanjoy Chakraborty, indù, uno degli insegnanti del giovane, ritiene che “l’elemento più importante della religione cristiana sia l’amore di Dio e di suo Figlio per l’umanità. Per questo Gesù è venuto con sembianze umane come salvatore del genere umano. Con i suoi dipinti, l’artista Adward ha voluto ricordare al pubblico questo amore”. Palash Roy, anch’egli indù, commenta: “Il protagonista è Gesù che si prende cura delle sue pecore, le protegge e le ama fino al sacrificio. Mi piacciono molto questi quadri”.

Infine Monkca Biswas, cattolica, ha apprezzato l’acquerello che “mostra Gesù che salva una pecora dal male e la pone sulle sue spalle, perché la sua spalla è il luogo più sicuro. Questo dipinto mi ha suscitato un’emozione profonda. Ho capito che devo obbedire di più a Cristo, perché egli è il mio Dio”.



Mostra sul Buon Pastore a Dhaka









Mostra sul Buon Pastore a Dhaka









Mostra sul Buon Pastore a Dhaka









Mostra sul Buon Pastore a Dhaka









Mostra sul Buon Pastore a Dhaka









Mostra sul Buon Pastore a Dhaka









Mostra sul Buon Pastore a Dhaka









Mostra sul Buon Pastore a Dhaka









Mostra sul Buon Pastore a Dhaka