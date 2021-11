Conseganto il premio internazionale Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman per l’economia creativa promosso con il contributo dell'Unesco. La primo ministro Hasina: "Come la comunità internazionale ha aiutato il Bangladesh, così anche noi vogliamo contribuire allo sviluppo globale".

Parigi (AsiaNews/Agenzia) - Sheikh Hasina, la primo ministro del Bangladesh, ha consegnato ieri a Parigi al progetto imprenditoriale ugandese MoTIV la prima edizione del premio internazionale Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman per l’economia creativa, promosso dal governo di Dhaka insieme all’Unesco. Il premio - che è una delle iniziative lanciate dal Paese in occasione dei 50 anni dall’indipendenza che si celebrano quest’anno - è stato ritirato da Noel Collin Kaijabwango, amministratore e direttore di MoTIV alla presenza del direttore generale dell’Unesco, Audrey Azoulay.

Il riconoscimento consiste in un assegno da 50mila dollari (oltre 43mila euro) e si propone di incoraggiare iniziative individuali e collettive che danno vita a progetti e programmi di imprenditoria giovanile nell’area dell’innovazione economica. MoTIV è stato scelto tra 69 candidature presentate: a Kampala, la capitale dell’Uganda, ha aperto un centro che promuove la collaborazione e la sostenibilità, offendo formazione e strumenti a giovani imprenditori attivi in diversi settori.

Parlando alla cerimonia Sheikh Hasina ha definito la scelta dell’Unesco di sostenere questa iniziativa “il tributo più adeguato” per ricordare suo padre Sheikh Mujibur Rahman. “Quanto il Bangladesh è oggi è ben diverso rispetto ai primi anni dell’indipendenza” ha aggiunto, sottolineando i passi in avanti compiuti sul tema dello sviluppo. E come la comunità internazionale ha aiutato il Bangladesh in questi decenni - ha spiegato ancora la primo ministro bangladese - ora anche Dhaka, pur nelle sue limitate possibilità finanziarie, vuole contribuire allo sviluppo socio-economico e all’avanzamento tecnologico della comunità globale.