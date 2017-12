Saigon (AsiaNews) – I cattolici vietnamiti apprezzano molto l'amore spirituale e l’attenzione di papa Francesco per i poveri. Incoraggiati dai numerosi appelli ed inviti del pontefice, i fedeli sono impegnati in diverse iniziative per servire e lavorare con i meno fortunati. Di recente, la Chiesa vietnamita ha risposto con entusiasmo all’istituzione della Giornata mondiale dei poveri voluta dal papa. Lo scorso 19 novembre, la diocesi di Saigon e l’arcivescovo Paul Bùi Văn Đọc hanno organizzato un pranzo per 600 persone, tra le quali vi erano bisognosi, anziani, malati, tribali, bambini sfortunati, cattolici e non. L’impegno della comunità cattolica di Saigon per i poveri è quotidiano. Negli ultimi anni, una delle attività pastorali delle parrocchie della diocesi è stata incentrata sul servizio ai poveri. Ogni parrocchia ha varato un programma sociale e di beneficenza flessibile e creativo. L'aiuto o il supporto offerti dipendono dalle esigenze delle persone assistite. Al fine di aiutare gli studenti poveri ed immigrati, l'11 settembre 2017 Caritas Saigon ha aperto presso la parrocchia di Minh Đức un negozio di alimentari dove è possibile acquistare il pranzo al costo di 5mila Vnd (0,18 euro). Trần Lệ Xuân, uno studente di Ho Chi Minh City, dichiara: “È un’iniziativa molto utile per chi è povero e vive lontano da casa. I volontari, cattolici e non, rendono i piatti puliti ed igienici. Quando veniamo qui a pranzare, riconosciamo l'amore dei membri di Caritas Saigon e capiamo come vivere l'uno con l'altro”. Diverse parrocchie, tra cui quelle di Vinh Sơn, St. Paul e Khiết Tâm, investono da anni in “sistemi di approvvigionamento idrico gratuito”, in modo che i poveri possano utilizzare acqua pulita per bere e cucinare, evitando così malattie intestinali. Altre comunità offrono programmi di assistenza medica per indigenti e anziani soli, cui vengono somministrati medicine e trattamenti gratuiti. Inoltre, la maggior parte delle parrocchie della diocesi di Saigon hanno raccolto fondi per sostenere l'educazione dei bambini che si trovano in circostanze molto difficili attraverso l’istituzione di borse di studio.