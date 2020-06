di Shafique Khokhar

Faisalabad (AsiaNews) - George Clement, 73 anni, un politico di vecchia data della comunità cristiana è morto di infarto il 16 giugno. Il 12 giugno, lui e suo figlio maggiore avevano avuto un grave incidente e fortunatamente erano entrambi sopravvissuti, ma ieri notte non ha potuto combattere contro l'infarto.

Il suo funerale è stato celebrato stamattina.

George Clement era nato nel 1947 e ha servito la comunità cristiana con i suoi instancabili sforzi per oltre tre decenni. Ha servito la nazione nel regime di Benazir Bhutto e ora stava svolgendo le sue funzioni di presidente del gruppo di minoranza del Central Governing Committee PTI.

Tutta la leadership religiosa, politica e sociale è sotto shock e piange la sua improvvisa scomparsa. Ecco alcuni commenti di leader religiosi, politici e sociali che rendono omaggio al suo servizio.

Parlando con AsiaNews, padre Khalid Rashid Asi, direttore diocesano NCJP di Faisalabad, ha dichiarato: “Non era solo un politico ma aveva una forte formazione religiosa. Aveva studiato diverse religioni ed era un esperto nel parlare e scrivere numerose lingue nazionali e internazionali. Era il politico più anziano che avevamo nella comunità cristiana. Ha fatto parte di diversi partiti politici, non per vantaggi politici, ma per l'ideale e la filosofia di lavorare per l'umanità e le comunità povere. Il suo impegno per il movimento elettorale sarà sempre ricordato, poiché si è sempre opposto alle discriminazioni contro le minoranze religiose. Ha sempre dispensato consapevolezza politica tra gli altri perché sapeva molto bene che la comunità cristiana si sarebbe sollevata e sviluppata se avesse buona consapevolezza politica. Abbiamo perso un grande leader e un essere umano”.

Per Naveed Walter, presidente di Human Rights Focus Pakistan (HRFP), “l'improvvisa morte di George Clement ha rattristato e scioccato le minoranze in quanto esperto parlamentare, scrittore e relatore. È una perdita incredibile di un uomo che ha lasciato una traccia indelebile con i suoi servizi politici, sociali e religiosi. Essendo stato un attivista giovanile, sono stato vicino al signor George Clement. Mi ha sempre ispirato per la sua personalità dinamica e idealista. Personalmente ho imparato molto durante varie conversazioni personali con lui sulla storia, i problemi reali delle minoranze, le sfide e le soluzioni”.

Parlando con AsiaNews, Samson Salamat e il presidente Rwadari Tehreek hanno dichiarato: “In un momento critico, in cui la minoranza cristiana del Pakistan non ha una leadership politica istruita e illuminata, l'improvvisa morte di George Clement è una perdita enorme. Il signor Clement era un uomo di competenza, saggezza, visione e ispirazione per i giovani e vero sostenitore delle comunità emarginate. Ha avuto successo ponendo solide fondamenta politiche nel regime di Benazir Butto e nell'attuale regime di Imran Khan, e si è sempre dimostrato il miglior aiuto per affrontare le questioni e le preoccupazioni delle minoranze con il governo e i funzionari statali ".

Parlando con AsiaNews, la signora Kehkshan Newton, attivista per i diritti umani e nuora di George Clement, ha detto: “Era un mago: ha trasformato la disperazione in speranza per molti. Era un gioiello: ha trasformato molte pietre in diamante. Era un vero leader: ha lavorato incessantemente per la sua comunità. Era un visionario: ha incoraggiato tutti a raggiungere posizioni ad alta visibilità per cambiare la sorte. Era così diverso come suocero. Mi ha trattato come una principessa e mi ha sempre ammirato oltre le mie capacità. Mi ha benedetto con i suoi pensieri, le sue aspirazioni e ha riversato in me la sua passione. Essendo la nuora, sono fortunata ad avere dei bei ricordi e ho imparato molto da lui. Era la mia guida e il mio maestro; ha giocato un ruolo importante nel formarmi”.

“Sono estremamente scioccata - ha dichiarato Mary James Gill, ex parlamentare e attivista per i diritti umani - dalla triste fine del fratello George Clement. Era uno dei migliori politici cristiani e un essere umano molto gentile. Era il parlamentare cristiano più istruito e preparato al servizio della comunità. È sicuramente una grande perdita per la politica delle minoranze religiose e specialmente della comunità cristiana. Nessuno può sostituire il suo pensiero brillante e creativo per la comunità cristiana. Il mio pensiero e le mie preghiere sono per la famiglia in lutto e l'anima del defunto”.