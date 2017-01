Pechino (AsiaNews) – A dicembre le esportazioni cinesi sono calate più del previsto a causa del rallentamento del commercio globale. Frenata anche la crescita delle importazioni. In particolare, le esportazioni in dollari sono calate del 6,1% in confronto a una crescita dello 0,1% del mese precedente. Il bilancio commerciale dell’ultimo mese dell’anno è rimasto a 40,82 miliardi di dollari Usa, in confronto ai 44,61 miliardi di novembre 2016. Nel 2016, l’export cinese è calato del 7,7%, secondo Reuters è la caduta peggiore dal 2009. Anche l’import è sceso del 5,5%. Questi cambiamenti, nel 2016 hanno lasciato il secondo maggiore sistema economico mondiale con un’eccedenza commerciale di 509,96 miliardi di dollari Usa. E i costi in aumento e l’indebolimento delle agevolazioni nei settori di fascia bassa influiranno negativamente sul commercio estero cinese di quest’anno. A seguito dell’elezione a presidente degli Stati Uniti di Donald J. Trump, lo yuan si è indebolito come mai dal 2009, trovandosi contro un dollaro di nuovo forte. Una valuta cinese più debole rende i prodotti della Repubblica popolare più appetibili per i mercati esteri, e la recente “caduta assistita” ha spiegato il solido andamento dell’export di novembre. Secondo Reuters, se Trump scoprirà misure protezionistiche, la crescita dell’export cinese verrà limitato. In ogni caso il protezionismo globale è già in crescita e col tempo intensificherà i rischi commerciali.