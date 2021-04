Gli scienziati di altri Paesi inizieranno le osservazioni in agosto. Lo strumento ha un diametro di 500 metri: può individuare un oggetto a 13,7 miliardi di anni luce. Da gennaio ha scoperto 300 pulsar. La maggior parte dei dati raccolti sarà disponibile al pubblico.

Pechino (AsiaNews) – Le autorità cinesi hanno iniziato ad accettare le richieste degli scienziati stranieri per accedere al suo FAST (Five-hundred-metre Aperture Spherical Telescope), il telescopio più grande del mondo. Le domande saranno raccolte dall’Osservatorio nazionale astronomico fino al 15 maggio; il 20 luglio saranno annunciati i vincitori, che potranno cominciare le osservazioni in agosto, per terminarle poi a luglio 2022.

Conosciuto anche come Tianyan, FAST è stato realizzato con tecnologia cinese. Lo strumento è posizionato nella contea di Pingtang (Guizhou); il suo piatto ha un diametro di 500 metri, con un campo di osservazione di 300 metri, e copre una superficie di 30 campi di calcio. Per la sua costruzione, i tecnici cinesi si sono ispirati al telescopio dell’osservatorio portoricano di Arecibo, che ha un diametro di 305 metri e un’apertura di osservazione di 200 metri.

FAST può individuare un oggetto a 13,7 miliardi di anni luce. Da inizio gennaio ha scoperto 300 pulsar (stelle di neutroni ); esso ha raccolto anche numerose informazioni sui “lampi radio veloci”, fenomeni astrofisici ad alta energia che si manifestano sotto forma di impulsi radio della durata di pochi millisecondi.

Il primo radio telescopio è stato costruito negli Usa nel 1937. FAST è stato inaugurato nel 2016, dopo cinque anni di costruzione. Nel 2021 esso raggiungerà le 5mila ore di osservazione, il 10% delle quali riguarderà scienziati stranieri. I dati raccolti saranno conservati in un archivio finanziato dal governo. La maggior parte di essi saranno disponibili al pubblico entro un anno dalla raccolta.