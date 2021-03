di Nirmala Carvalho

Mumbai (AsiaNews) – Il 22 marzo, due religiose della Congregazione delle suore del Sacro Cuore (nella foto) che accompagnavano due postulanti che andavano in vacanza, mentre erano in viaggio dal loro convento di Delhi a Chhattisgarh sono state portate fuori con la forza da un treno passeggeri alla stazione di Jhansi, da una folla di 150 estremisti di destra del gruppo Hindu Vahini che ha accusato le suore di aver preso le due ragazze per convertirle.

Le suore hanno chiamato e informato la loro congregazione a Delhi, del trambusto all'interno del treno. Nonostante le due donne mostrassero l’Adhar (il documento di identità) e altre prove che erano cristiane, gli estremisti hanno lanciato slogan jaishriram (hindu) e molestato le viaggiatrici. Quando il treno ha raggiunto la stazione di Jhansi, la polizia ferroviaria li ha cacciati con la forza dal treno.

Nonostante le suore chiedessero agenti di polizia donne, sono state costrette a marciare verso la stazione di polizia insieme agli estremisti che gridavano slogan volgari e non è stato loro permesso di usare i loro telefoni.

Quando hanno saputo che il treno era partito senza le suore, il capo della congregazione ha contattato la casa del vescovo di Jhansi; i sacerdoti insieme ad alti ufficiali di polizia sono arrivati ​​lì e dopo la verifica hanno confermato che erano innocenti. Le suore sono state portate alla casa del vescovo e il giorno successivo sono dovute partire in abiti civili. Sul treno sono stati assegnati 2 posti riservati ai portatori di handicap. Anche dopo il loro orribile calvario, le 4 donne hanno dovuto condividere 2 posti a sedere e hanno dovuto continuare il loro viaggio di 24 ore in uno scompartimento sovraffollato.

Nel commentare ad AsiaNews la vicenda, Sajan K George, presidente del Global Council of Indian Christians (Gcic), secondo il quale "ciò è oltraggioso e da condannare con forza. Ora anche la libertà di viaggiare è monitorata dagli estremisti, che mantengono la sorveglianza anche sui trasporti pubblici ... perché la comunità cristiana di minoranza viene trattata come cittadini di seconda classe nell'India secolare?".

Una forte condanna dell’accaduto è stata espressa dalla Chiesa siro-malabarese che in una nota di p. Alex Onampally, segretario della Media Commission, parla di “il tentativo pianificato di molestare e maltrattare le suore”, di intolleranza verso le altre religioni e chiede la punizione dei responsabili.

La Chiesa cattolica romana siro-malabarese ha condannato “il tentativo pianificato di molestare e maltrattare le suore”. Una nota precisa che le due suore stavano accompagnando in vacanza le due postulanti (novizie) diciannovenni di Rourkela. “Durante il viaggio, le due postulanti erano vestite in borghese e le altre due con gli abiti delle suore. Quando nel pomeriggio del 19 marzo hanno raggiunto Jhansi intorno alle 19.30, alcuni attivisti di Bajrang Dal, che stavano tornando da un pellegrinaggio, le hanno maltrattate e molestate. La loro principale accusa era che le due postulanti erano state prese dalle suore per convertirle al cristianesimo. Non hanno accettato le parole delle postulanti secondo cui erano nate cristiane”.

Le suore sono state prese in custodia dalla polizia alla stazione ferroviaria di Jhansi “quando gli attivisti di Bajrang Dal hanno falsamente informato la polizia che le suore le stavano portando per convertirsi. Centinaia di attivisti di Bajrang Dal hanno creato un'atmosfera di terrore gridando slogan all'esterno mentre le suore entravano nella stazione di polizia”.

“Le suore sono state rilasciate intorno alle 23.30 dopo che un alto funzionario di polizia ha verificato la questione. Sono stati poi trasferite alla Casa del Vescovo di Jhansi e il giorno successivo la suora provinciale è arrivata da Delhi per facilitare il viaggio. Il giorno successivo, le quattro donne sono stati sistemati su due posti per disabili con la protezione della Polizia ferroviaria e hanno completato con grande difficoltà il viaggio di 24 ore”.

“Si sospetta che ci sia stata una congiura dietro l'arrivo di circa 150 persone alla stazione in un breve lasso di tempo e dietro l'attacco alle suore. L'esperienza delle quattro suore a Jhansi è solo l'ultimo esempio di come le condizioni sociali in India stiano diventando intolleranti verso le altre religioni. Decine di migliaia di sacerdoti e suore sono impegnati nel servizio disinteressato negli Stati del nord. La Chiesa siro-malabarese condanna fermamente questi atti violenti sui cristiani che sono cittadini del Paese e chiede al governo dello Stato e al governo centrale di punire severamente i colpevoli”.