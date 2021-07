Un'ondata di piogge eccezionali si è abbattuta sul Giappone centrale. Decine di migliaia di persone evacuate per il timore di nuove esondazioni dei fiumi. Nella prefettura di Shizuoka la situazione più grave con edifici travolti dalla piena.

Tokyo (AsiaNews/Agenzie) - In Giappone un'ondata di fango è detriti provocata dalle intense precipitazioni ha travolto la città costiera di Atami, a circa 200 chilometri a sud di Tokyo. Almeno 20 persone risultano disperse, mentre le autorità locali hanno disposto l'evacuazione temporanea di decine di migliaia di abitanti di diverse municipalità per il timore che possano esservi ulteriori esondazioni.

Atami è una cittadina turistica sulla costa dell'Oceano Pacifico, nella prefettura di Shizuoka. La frana si è abbattuta da una collina travolgendo alcuni edifici quando in Giappone erano le 10,30 della mattina. Squadre di soccorso stanno lavorando per cercare superstiti, mentre in numerose zone sono interrotte le linee elettriche. Il premier Yoshihide Suga ha mobilitato l'esercito.

A provocare il disastro è stata l'ondata eccezionale di piogge che sta colpendo tutta la regione centrale del Paese. Secondo l'Agenzia meteorologica giapponese nell'area di Atami sono caduti nelle ultime 48 ore 315 millimetri di pioggia, una quantità superiore alla media delle precipitazioni dell'intero mese di luglio in questa zona del Giappone. La stessa Tokyo è stata fortemente colpita da queste intense piogge che secondo le previsioni dovrebbero imperversare sul Paese fino a lunedì. C'è preoccupazione per il livello dei fiumi che si è fortemente innalzato nelle prefetture di Hiratsuka e Kanagawa, mentre ordini di evaquazione sono stati disposti anche nelle città di Yokohama, Chiba e Shizuoka.

Questa emergenza alluvioni sta colpendo un Giappone tuttora alle prese con la nuova ondata della pandemia e con l'opinione pubblica fortemente contraria alle Olimpiadi di Tokyo che si apriranno comunque il 23 luglio. Proprio ieri il premier Suga aveva dichiarato che i Giochi potrebbero tenersi a porte chiuse se la situazione del Covid-19 continuerà a essere preoccupante.