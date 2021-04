I caccia con la stella di David hanno sferrato attacchi contro obiettivi militari di Hamas. Colpiti un sito per la produzione di armi, un tunnel per il contrabbando e una postazione militare. Ieri sera un razzo era caduto in un’area disabitata di Sderot, senza provocare danni o feriti. Isolamento e Covid-19 peggiorano la situazione degli abitanti della Striscia.

Gaza (AsiaNews/Agenzie) - Nelle prime ore della mattinata l’esercito con la stella di David ha sferrato una serie di raid aerei contro obiettivi militari nella Striscia di Gaza, in risposta al lancio avvenuto nelle ore precedenti di razzi dall’enclave palestinese nel sud di Israele. Secondo quanto riferiscono le Forze armate in una nota, caccia da combattimento ed elicotteri di assalto hanno centrato “un sito per la produzione di armi, un tunnel per il contrabbando di armamenti e una postazione militare” appartenenti ad Hamas.

“Non siamo disposti - conclude la nota militare israeliana - a tollerare alcun tipo di minaccia contro la popolazione civile”. Lanci di missili dalla Striscia verso il sud del Paese sono un fenomeno frequente degli ultimi anni, come le operazioni mirate di Israele contro obiettivi militari del movimento palestinese che governa l’area, definita una prigione a cielo aperto e in grave difficoltà per la pandemia di Covid-19.

Ieri sera gli abitanti di Sderot, cittadina del sud, si sono nascosti in tutta fretta nei rifugi o in altri luoghi sicuri in seguito al lancio di un grosso razzo da Gaza. Secondo quanto riferisce Shaar Hanegev, portavoce dell’amministrazione comunale locale, l’ordigno è atterrato in un’area aperta e non ha causato danni o feriti.

Israele ha imposto un blocco del confine marittimo e terrestre di Gaza dopo l’ascesa al potere di Hamas nel 2007. Da allora i due fronti hanno combattuto tre durissime guerre, che hanno esasperato ancor più le già precarie condizioni di vita della popolazione locale. Negli ultimi anni ha retto una fragile tregua, interrotta da brevi escalation di violenze. Nella maggior parte dei casi si tratta di lanci di razzi dalla Striscia, cui Israele risponde con raid aerei mirati.

Da 10 anni il governo israeliano usa un sistema di difesa missilistico chiamato “Iron Dome”, che ha permesso di intercettare centinaia di attacchi da Gaza o dalla vicina Siria. Di contro, nella Striscia le condizioni sono peggiorate ancor più da quando le autorità locali hanno emesso blocchi, restrizioni e lockdown per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus, dopo che per mese - grazie all’isolamento - l’area era stata risparmiata dalla pandemia.