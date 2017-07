Manila (AsiaNews) – Per i giovani cattolici filippini, la prossima Giornata della Gioventù Asiatica (Ayd) in Indonesia è una meravigliosa occasione per comprendere come la loro controparte indonesiana vive la fede nel Paese a maggioranza musulmana.

Stephen Borja, funzionario della Commissione per i giovani della Conferenza episcopale filippina (Cbcp), dichiara ad AsiaNews: “La nostra gioventù cattolica delle Filippine, dove il cristianesimo è la religione principale, può talvolta tendere a prendere la propria fede per scontata. I circa 85 delegati inviati all’ Ayd dalle Filippine avranno una buona opportunità di sentire, conoscere e sperimentare come i cattolici in Asia vivano la loro fede in un contesto interreligioso”.

Organizzata dalla Federazione delle conferenze episcopali asiatiche (Fabc), l'Ayd avrà luogo a Yogyakarta, nell'arcidiocesi di Semarang, dal 30 luglio al 6 agosto prossimi. Migliaia di cattolici da tutta l'Asia, accompagnati da animatori, sacerdoti, suore e vescovi, parteciperanno all'atteso evento giovanile, che si svolge una volta ogni tre o quattro anni in Asia.

Prima dell'evento principale a Yogyakarta, i delegati di ciascun Paese trascorreranno un paio di giorni in diverse diocesi dell’Indonesia, per comprendere la vita della Chiesa locale nelle situazioni concrete di tutti i giorni e nell’interagire con persone di fede e cultura diverse. I giovani filippini sono assegnati alle diocesi di Jakarta e Bogor.

“Ci auguriamo – prosegue Borja – che, nell’incontro con i giovani di tutta l'Asia e la Chiesa d’Indonesia, i nostri ragazzi trovino un'occasione gioiosa per arricchire la loro fede personale in Gesù. In questo modo avranno la possibilità di rafforzare e sostenere la loro esperienza di fede per servire Dio e la Chiesa. Tenendo presente il tema dell'evento ‘La gioia del Vangelo nel contesto multiculturale’, l'Ayd è un'opportunità per tutti di sperimentare le realtà dell'Asia e dialogare in modo significativo con le sue molteplici culture”.

Poiché la grande maggioranza dei giovani delle Filippine non potrà prender parte all’Ayd di persona, la Commissione per i giovani della Cbcp ha organizzato una serie di incontri e programmi a livello nazionale, basati sui moduli del tema dell'evento e forniti dal suo Comitato organizzatore indonesiano. "Lo scopo è che i giovani che non saranno presenti in Indonesia abbiano l'opportunità di afferrare gli aspetti essenziali della manifestazione dalle rispettive diocesi o parrocchie".