di Nirmala Carvalho

Mumbai (AsiaNews) – Un giovane missionario indiano, Munshi Dev Tado (nella foto, con la famiglia) è stato brutalmente assassinato, presumibilmente dal membro di un gruppo maoista il 10 luglio nel distretto di Gadchiroli nel Maharashtra. Il fatto è condannato “con le parole più forti possibili” in una dichiarazione ad AsiaNews da Sajan K George, presidente del Global Council of Indian Christians (GCIC).

“Munshi Dev Tado – ha detto - era un cristiano di 28 anni, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco, presumibilmente da un Naxal (organizzazione comunista-maoista), che lo ha falsamente accusato di essere un informatore della polizia. Il Naxal ha lasciato volantini vicino al corpo di Tado affermando che era un informatore della polizia. L'odioso omicida di questo cristiano è avvenuto venerdì e il corpo di Munshi Tado, residente a Bhamragad, è stato trovato sabato vicino al suo villaggio natale”.

Parlando ad AsiaNews, il presidente della GCIC Sajan K George ha spiegato: "Prima del suo incontro con Gesù Cristo, Munshi Dev Tado era un naxalite: tormentava e perseguitava le famiglie cristiane nella zona”. "Munshi ha conosciuto Gesù Cristo attraverso un Church Growth Missionary Movement (C.G.M.M) di Tamilnadu che stava compiendo la missione nell'area. Una volta che Munshi ha abbracciato Gesù come Salvatore e ha accettato liberamente la fede cristiana, ha lasciato il gruppo di naxalite e ha iniziato a studiare il Vangelo e a svolgere la sua attività missionaria”.

Per due volte i Naxaliti gli hanno intimato di interrompere i servizi di preghiera e di smettere di predicare Gesù. Venerdì sera è stato portato via dai campi ed è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco in una foresta. Munshi Dev Tado è entrato nel Regno di Dio lasciando la moglie e quattro figli (3 figlie e 1 figlio).



"Il GCIC condanna questo omicidio di Munshi Dev Tado. Gadchiroli è una remota area tribale dove ci sono anche gruppi Hinduvta locali. Nell'agosto 2018 i cristiani di cinque villaggi nel distretto di Gadchiroli nel Maharashtra hanno affrontato la violenza della folla e la discriminazione in quanto ‘la loro fede era visto come una minaccia alla più ampia identità indù di quella comunità’. La conversione alla fede cristiana di Munshi Dev Tado è stata causa di ostilità e tensioni. E’ stato assassinato in questa remota area boscosa per la sua fede cristiana e per la sua Chiesa e per aver predicato il Vangelo. Il GCIC chiede giustizia per Munshi Dev Tado e la verità sul suo omicidio, il braccio della legge deve consegnare gli assassini alla giustizia”.