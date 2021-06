di Paul Nguyen Hung

La provincia ha registrato 70 contagi nelle ultime due settimane. Anche se non è tra le località più colpite, molte persone qui sono in isolamento. La Caritas e le parrocchie locali sono vicine ai malati e alle persone costrette alla quarantena.

Hanoi (AsiaNews) - Le autorità locali hanno chiesto gli sforzi di tutta la popolazione per debellare il coronavirus. Dal 27 aprile il Vietnam ha registrato 8.569 contagi. La provincia più colpita è quella di Bắc Giang con 4.767 casi di Covid-19, seguita da Bắc Ninh con 1.448 e Hồ Chi Minh City con 1.105.

La provincia di Hà Tĩnh ha registrato 70 contagi nelle ultime due settimane. Non è quindi tra le più colpite, ma la popolazione locale si è subito attivata per dare sostegno ai malati. Alcuni imprenditori hanno contribuito finanziariamente per permettere che venissero effettuati 150mila test molecolari nei 13 distretti provinciali. Solo ieri il dipartimento sanitario ha ricevuto 40mila campioni da analizzare.

La Caritas di Hà Tĩnh ha invitato i fedeli a dare supporto alle persone in ospedale o in isolamento. Con l'aiuto della parrocchia di Kim Lâm, essa prepara i pasti per le persone in isolamento. L'11 giugno, festa del Sacro Cuore di Gesù, la Caritas della diocesi locale e i rappresentanti cattolici di Kim Lâm hanno consegnato 1.340 pasti gratuiti e quasi 500 chili di verdure ai pazienti in quarantena.

Anche i più poveri contribuiscono come possono. Una parocchiana di 70 anni ha detto ai membri della Caritas di non avere soldi, “ma solo un po’ di riso da condividere con chi è malato”.