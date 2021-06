di Paul Nguyen Hung

I casi di Covid-19 sono in aumento in tutto il Paese. Per il governo è importante dare supporto ai più piccoli. Il 1° giugno le strutture ospedaliere sono comunque riuscite a celebrare la Giornata internazionale del bambino.

Hanoi (AsiaNews) - La quarta ondata di Covid-19 sta colpendo il Vietnam e in particolare i bambini, che compongono circa il 6% dei nuovi casi. In base ai dati della John Hopkins University, il 2 giugno sono stati registrati 7.870 nuovi casi (con un aumento di 245 nuovi casi rispetto al giorno precedente) e 49 morti.

Secondo Đào Ngọc Dung, ministro del Lavoro, degli Invalidi di guerra e degli Affari Sociali, il 28 maggio erano 198 i bambini affetti da Covid-19, il 6% dei casi totali registrati quel giorno. Oltre a questi, 3.915 sono classificati come “F1”. Con questa dicitura si intendono quelle persone che vivono o sono venute a contatto con persone affette da Covid-19, mentre con “F0” vengono indicate le persone attualmente contagiate.

Dal 27 aprile, il ministero del Lavoro, degli Invalidi e degli Affari sociali e il Fondo per i bambini del Vietnam stanno provvedendo a donare pasti gratuiti ai bambini sotto i 16 anni affetti da Covid-19 o in isolamento. Nella provincia di Bắc Giang, nel nord del Vietnam, al momento sono 1.000 i bambini in isolamento e che stanno venendo trattati per la malattia. Le comunità locali hanno mobilitato tutte le risorse disponibili per curare i bambini “F0”, mentre i bambini “F1” stanno ricevendo pasti e trattamenti gratuiti, sia che essi si trovino in isolamento nelle loro comunità o nelle strutture sanitarie.

I casi di Covid-19 sono in aumento in tutto il Paese e la pandemia sta avendo effetti sulla salute anche psicologica dei bambini e sulle loro attività quotidiane.

Il 1° giugno si è celebrata la Giornata internazionale del bambino, ma molti, a causa della pandemia, non hanno potuto festeggiare come al solito. Tuttavia, il 30 maggio, i medici e le infermiere dell’ospedale Đà Nẵng Lung e del centro medico Hòa Vang, hanno comunque festeggiato facendo dei regali ai bambini affetti da Covid-19 trattati nei loro reparti. Una giornata sicuramente speciale e memorabile per tutti.

«L'ospedale sta trattando sei bambini affetti da Covid-19. Tra questi c’è un bambino di sei mesi, ma tutti godono di condizioni di salute stabili», ha detto il dottor Lê Thành Phúc, direttore dell’ospedale Đà Nẵng Lung. «In occasione della Giornata internazionale del bambino del 1° giugno abbiamo dati dei regali in più ai bambini per incoraggiarli», ha poi aggiunto.

Lo stesso giorno, anche il centro medico di Hòa Vang, nella città di Đà Nẵng, ha organizzato una festa per i bambini curati nella loro struttura. Il dottor Trần Thị Thu, a capo del dipartimento pediatrico a Hòa Vang ha detto ad AsiaNews che il suo team «sta trattando 12 bambini, di età compresa tra i 10 mesi e i 14 anni».

E ha poi continuato: «Quest'anno questi bambini sono più svantaggiati rispetto ad altri perché quando hanno dovuto festeggiare la Giornata del bambino in un posto speciale come questo. In passato, i medici e le infermiere si sono presi cura della salute dei bambini e sono stati amici e accompagnatori di questi bambini. Cerchiamo sempre di aiutare questi bambini affinché possano superare la paura della pandemia. Qui, durante il trattamento, non solo possono migliorare le loro condizioni di salute, ma anche superare questi giorni psicologicamente difficili», ha concluso il dottor Thu.