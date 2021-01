di Wang Zhicheng

La capitale della provincia Shijiazhuang, con 11 milioni di abitanti, è stata messa in lockdown: asili, scuole, università chiuse; vietato viaggiare all’esterno; alcuni quartieri non si possono muovere nemmeno in città. Per centinaia di nuovi casi di infezioni si accusano anche i cattolici, i loro raduni, l’ospitalità a missionari stranieri. Sconsigliati i viaggi nel periodo del Capodanno cinese. Oltre che in Hebei, vi sono casi a Chengdu (Sichuan), Dalian (Liaoning), Hehe (Heilongjiang), Pechino.