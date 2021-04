Le elezioni per il Legco erano previste nel settembre 2020. L’esecutivo le ha cancellate a causa della pandemia: una mossa per evitare la vittoria dei democratici e varare una riforma elettorale che premia le forze pro-Pechino. Chi incita a boicottare il voto sarà punito. Eliminati i registri pubblici degli elettori.

Hong Kong (AsiaNews/Agenzie) – Le elezioni per il Parlamento cittadino si svolgeranno il 19 dicembre, a più di un anno dal suo rinvio e la conseguente proroga dei legislatori in carica. Lo ha dichiarato ieri Carrie Lam, capo dell’esecutivo locale, aggiungendo che il suo successore sarà scelto il 27 marzo 2022.

Il rinnovo del Legco era previsto in origine nel settembre 2020. In via ufficiale le autorità lo hanno rinviato per contenere la pandemia da Covid-19. Secondo osservatori indipendenti e le forze d’opposizione, la mossa è stata dettata dai timori del fronte pro-Pechino di perdere la maggioranza a favore dei democratici. Al campo pro-establishment e al governo centrale serviva anche tempo per varare una riforma elettorale che possa premiare i candidati “patriottici”, dunque fedeli al Partito comunista cinese.

Il Legco, che è boicottato dai deputati democratici, ha avviato oggi l’iter per emendare la Basic Law (la Costituzione cittadina) e recepire così le decisioni sulla riforma del voto approvate di recente dall’Assemblea nazionale del popolo (Anp). Il Parlamento dell’ex colonia britannica passa da 70 a 90 membri; quelli eletti a suffragio universale – di solito appannaggio delle formazioni pro-democrazia – sono ridotti da 35 a 20. Altri 30 parlamentari saranno scelti in via indiretta tra i rappresentanti delle professioni e dei gruppi d’interesse, in larga parte fedeli all’establishment.

Il Comitato elettorale filo-Pechino che nomina il capo dell’esecutivo cittadino nominerà i rimanenti 40 legislatori. Con l’aggiunta di 300 delegati appartenenti alla Anp, alla Conferenza politica consultiva del popolo cinese e a gruppi che “amano Hong Kong e la Cina”, l’organismo passerà da 1.200 a 1.500 membri. I consiglieri distrettuali, che per la maggior parte militano nel fronte democratico, sono esclusi dal Comitato, che sarà nominato il 19 settembre. Un nuovo organismo guidato dal capo dell’esecutivo vaglierà le candidature alle cariche elettive.

Lam ha precisato che mentre gli elettori sono liberi di votare scheda bianca, coloro che incitano altri a fare ciò commettono un reato. Ai cittadini non sarà poi più permesso di accedere ai registri dei votanti, una consuetudine che serviva a ridurre il pericolo i frodi.