Acquistate migliaia di copie di Apple Daily, il suo giornale. Dopo l’appello del fronte democratico, le azioni del tabloid crescono del 344%: un record. Arrestati anche due figli dell’imprenditore. In segno di solidarietà, almeno 100 persone in coda per acquistare cibo nel ristorante del secondogenito. Fermati anche l’attivista democratica Agnes Chow e il giornalista Wilson Li.