Chiuso l’Ufficio cittadino di rappresentanza nell’isola. L’amministrazione Tsai ha offerto accoglienza ai dimostranti anti-establishment dell’ex colonia britannica. Governo taiwanese: L’esecutivo Lam ha mostrato il suo disprezzo per la democrazia. Nel 2020 quasi 11mila cittadini di Hong si sono trasferiti a Taiwan.

Hong Kong (AsiaNews/Agenzie) – La chiusura dell’Ufficio di rappresentanza a Taiwan è dovuta alle “ripetute e sfacciate interferenze” delle autorità dell’isola negli affari interni dell’ex colonia britannica. Lo ha dichiarato ieri l’esecutivo di Hong Kong, riferendosi soprattutto all’accoglienza offerta da Taipei ai dimostranti anti-establishment che fuggono dal territorio semi-autonomo cinese.

Il governo di Carrie Lam ha sospeso le operazioni dell’Ufficio cittadino a Taipei lo scorso 18 maggio. Al momento dell’annuncio esso non ha fornito alcuna spiegazione, a parte la precisazione che la decisione non era legata alla recrudescenza della pandemia da Covid-19 a Taiwan.

Le autorità di Hong Kong accusano l’amministrazione di Tsai Ing-wen di compiere atti “provocatori”. Esse sostengono anche che lo staff dell’Ufficio a Taipei ha subito minacce da “radicali” taiwanesi. Il governo di Taiwan ha risposto che esso ha offerto solo aiuto “umanitario” ai cittadini di Hong Kong che fuggono in cerca di libertà. Interpretando tale sostegno come una “provocazione”, afferma la leadership taiwanese, l’esecutivo di Hong Kong ha mostrato il suo disprezzo per i valori democratici.

Lo scorso anno più di 10.800 cittadini di Hong Kong si sono trasferiti a Taiwan: quasi il doppio di quanti lo hanno fatto nel 2019. L’incremento è stato registrato dopo che in giugno l’esecutivo Lam ha adottato una draconiana legge sulla sicurezza nazionale: Pechino l’ha imposta per reprimere il movimento pro-democrazia. Secondo diversi osservatori, Hong Kong ha interrotto le relazioni ufficiali con Taipei su ordine del governo centrale, che considera l’isola una “provincia ribelle”.