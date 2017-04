Bangkok (AsiaNews) – Nonostante le lunghe vacanze per il capodanno thai (13-17 aprile 2017), i cattolici in Thailandia si adoperano per celebrare al meglio la Pasqua. I festeggiamenti per il nuovo anno sono una grande occasione per il popolo thailandese di ritornare nelle città natali e trascorrere del tempo con la famiglia. I cattolici thai sono invece impegnati nelle celebrazioni della Settimana Santa. Il digiuno del Venerdì Santo, che cade nel primo giorno del capodanno, è un esempio di come essi vivono questi giorni in maniera differente dai loro concittadini. La mattina del Giovedi Santo, il card. Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij, arcivescovo di Bangkok, ha celebrato la Messa crismale con centinaia di sacerdoti e religiosi nella cattedrale dell'Assunzione. Uno dei concelebranti era l'arcivescovo Paul Tschang In-Nam, Nunzio Apostolico in Thailandia e Cambogia nonché Delegato Apostolico in Myanmar e Laos. Dopo la Messa, il card. Kovithavanij ha invitato i fedeli a congratularsi con alcuni sacerdoti che festeggiavano i 25 e i 50 anni della loro ordinazione sacerdotale. Durante la Messa in Coena Domini nella chiesa gesuita di Xavier Hall, p. Kriengyot Piyawanno ha pronunciato una breve omelia spiegando il significato della celebrazione della Pasqua e ha ricordato che “Gesù che lava i piedi ai suoi discepoli è per noi un’esortazione a fare lo stesso per servire gli altri”. Dopo l'omelia, il sacerdote ha eseguito il rito della lavanda dei piedi a 12 laici. Molte chiese cattoliche in Thailandia hanno seguito l’esempio di papa Francesco, lavando i piedi di donne, bambini e malati. Una di queste parrocchie è il Santo Bambino Gesù, dell'arcidiocesi di Bangkok. La popolazione cattolica in Thailandia ammonta a 380.374 fedeli, lo 0,56% dei 67 milioni di thailandesi. La diocesi di Chiang Mai, che si compone di vari gruppi etnici, è la comunità che negli ultimi anni è cresciuta di più.