di Mathias Hariyadi

Jakarta (AsiaNews) - Tutta la squadra di badminton indonesiana è scioccata, a seguito della comunicazione ufficiale emessa dalla Badminton World Federation (BWF) e da Badminton England, della esclusione della squadra di badminton di Jakarta da All England Open 2021, a causa del tracciamento dei contatti con il Covid-19. Il Servizio sanitario britannico (NHS) ha anche chiesto a tutti i giocatori di badminton indonesiani e ai loro accompagnatori di attuare protocolli di autoisolamento.

L'avviso emesso il 17 marzo (18 marzo ora di Giacarta) con effetto immediato, recita: "In conformità con i requisiti del governo del Regno Unito, l'intero team si autoisolerà per 10 giorni dalla data di arrivo, in quanto una persona a bordo è risultata positiva al COVID-19". “Tutti i giocatori indonesiani – prosegue la dichiarazione - non potranno competere nel torneo e sono stati quindi ritirati. Anche se ci rammarichiamo per questa sfortunata conseguenza, BWF e Badminton England continueranno a seguire tutti i protocolli richiesti dal governo del Regno Unito e dalle autorità sanitarie locali per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti".

L’annuncio è stato fortemente criticato in Indonesia.

Il ministro indonesiano della Gioventù e dello Sport Zainudin Amali ha espresso la sua angoscia risposta a questa decisione. Ha criticato aspramente la decisione e ha evidenziato un senso di ragioni "anormali".

"Siamo fortemente dispiaciuti - ha detto in un messaggio video registrato che sta circolando a Jakarta - di apprendere che un trattamento ingiusto ha colpito la nostra squadra (poiché mi è stato detto che un giocatore di badminton di un altro Paese era covid-19 positivo nello stesso aereo) e un fatto del genere (se valido) è deplorevole".

Anche il premier indonesiano Retno Marsudi ha espresso il suo malcontento per la decisione.

L'ambasciata indonesiana a Londra ha chiesto chiarimenti all'autorità di All England in merito al fatto che la decisione non è legata a una questione razziale.

Il presidente della Indonesian Badminton Association (PBSI) Agung Firmansah Sampurna ha elevato una protesta, affermando che il trattamento è ingiusto ed elimina la nostra squadra nazionale, potenziale vincitore della competizione. “Con la nostra preparazione – ha detto - siamo convinti che potremmo essere i vincitori della competizione. La decisione è stata presa per bloccare la nostra opportunità. L'Inghilterra è il nostro maggior concorrente".