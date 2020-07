di Shafique Khokhar

Lahore (AsiaNews) – Il minister for Human Rights & Minorities Affairs Punjab, Ijaz Alam Augustine ha portato a conoscenza del governo del Punjab, in Pakistan, il degrado della cattedrale cattolica del Sacred Heart e della Church of Resurrection, cattedrale della Chiesa anglicana di Lahore.

Augustine ha chiesto al governo del Punjab di includere le due grandi chiese storiche come patrimonio nazionale. Augustine ha visitato sia la cattedrale cattolica del Sacro Cuore a Lawrence Road sia la chiesa della Resurrezione, cattedrale della Chiesa anglicana situata a Mall Road e ha incontrato il clero delle chiese cattedrali.

La cattedrale cattolica del Sacro Cuore di Lawrence Road fu consacrata il 19 novembre 1907 dal vescovo di Lahore Fabian Eestermans, con aiuti e materiali belgi. Un architetto belga, Edouard Dobbeleers di Anversa, aveva progettato questa cattedrale secondo lo stile bizantino romano.

La cattedrale anglicana Church of the Resurrection, situata nel cuore di Lahore fu costruita nel 1887, in stile neogotico. L'architetto John Oldrid Scott (figlio di George Gilbert Scott) aveva costruito in arenaria rosa. Altro fatto importante di questa cattedrale anglicana è che ha un'antica croce Taxila di San Tommaso, trovata nel 1935 nell’antica città di Sirkap.

Entrambe le cattedrali avranno restauri delle pareti, delle condutture, lavori di elettricità e altri lavori di abbellimento e saranno incluse negli elenchi del patrimonio artistico del Pakistan.

Secondo Mr. Augustine circa 5 crore Rupees (circa 300mila USD) saranno spese per il lavoro e tutte le spese saranno coperte dal Minority affair department con l'aiuto della world city Authority. Entrambe le chiese avranno la loro riparazione straordinaria da fare con una corretta progettazione. Ha anche ringraziato Usman Buzdar, primo ministro del Punjab e ha assicurato di finire tutto il lavoro in un solo anno.

Sia i vescovi che il clero e le comunità hanno ammirato l'iniziativa del governo del Punjab e stanno aspettando il rinnovamento della loro chiesa.

Il reverendo Salman Babar della Chiesa anglicana, diocesi di Karachi, ha apprezzato l'iniziativa del governo e ha affermato che questo darà un'immagine molto positiva del nostro Paese e aiuterà a costruire rapporti migliori. Il Pakistan sta attraversando un momento difficile mentre affronta la pandemia di Covid-19 e c’è anche discriminazione nei confronti delle minoranze, ma questo tipo di iniziative incoraggia l'armonia interreligiosa e la pace nel Paese.

Fr. Faisal Pervaiz dell'arcidiocesi di Lahore ha affermato che si tratta di un passo molto positivo e coraggioso del nostro governo, che mostra interesse a salvare la nostra cultura, il nostro patrimonio e gli edifici storici. Ci dà pace interiore e soddisfazione perché queste azioni del governo dimostrano che le minoranze, il loro patrimonio e gli edifici storici sono sicuri in Pakistan.

Fr. Faisal ha anche detto che questa è davvero una buona notizia per tutti noi e abbiamo bisogno di educazione per il nostro popolo perché è l'arma più potente che può portare molti cambiamenti nelle nostre relazioni e persino nel mondo e possiamo ispirare le generazioni future a vivere in pace, quindi abbiamo bisogno di educare la nostra gente. Seconda cosa importante che padre Faisal ha detto ad AsiaNews che i media possono svolgere un ruolo importante mettendo in evidenza queste opere del governo che costruiscono davvero la pace e che, attraverso questo, il mondo avrà un'immagine positiva del Pakistan.