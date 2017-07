Bangkok (AsiaNews) – Sabato 8 e domenica 9 luglio sono stati giorni speciali per la comunità cattolica della Diocesi Thailandese di Ubonrachathani, al confine con il Laos, e specialmente per la parrocchia della “Sacra Famiglia” di Ban Nong Khu. La novità riguarda anche i missionari del Pime che, per la prima volta nella lunga storia dell’Istituto, hanno avuto la prima ordinazione sacerdotale di un giovane Thailandese. La giornata di sabato 8 luglio ha visto la partecipazione di più di mille persone in occasione dell’ordinazione sacerdotale di p. John Phongphan Wongarsa. Due vescovi, ottanta sacerdoti e un centinaio di suore hanno fatto da corona alla celebrazione, assieme a fedeli provenienti da tutta la diocesi di Ubonrachathani e anche dalle missioni del nord della Thailandia dove i missionari del Pime lavorano da più di quarant’anni. La cerimonia del giorno seguente è iniziata con un’eccezionale processione di 80 danzatrici – tipiche del nord est della Thailandia – che hanno accompagnato il novello sacerdote fin dall’uscita della sua casa. Come è tradizione nelle ordinazioni buddiste in onore di un novello monaco, anche p. Phongphan è stato fatto sedere su un carro infiorato, e poi accompagnato dalla famiglia e dagli amici per le vie del paese fino alla chiesa dove si è svolta la celebrazione della Prima Messa. La diocesi di Ubonrachathani, come ormai diverse diocesi della Thailandia, ha un clero composto solamente da preti e suore locali. I missionari sono ormai un ricordo dei tempi lontani. La scelta di p. Phongphan, il tredicesimo prete nativo e vivente della sua parrocchia, fondata ben 120 anni fa, di diventare sacerdote missionario nel Pime, è dunque un segno di una chiesa che “produce frutti” anche per altre chiese. La sua vocazione non nasce però per caso. La sua famiglia, come le tante dei tre villaggi cattolici che compongono la parrocchia della “Sacra Famiglia” di Ban Nong Khu, ha una fede radicata nella tradizione cattolica che ha visto persino lo spargimento del sangue di martiri (poco prima della seconda guerra mondiale) perché considerati amici dei nemici stranieri (francesi in questo caso). Ad una cinquantina di chilometri dal villaggio di Ban Nong Khu vi è infatti il Santuario dedicato ai martiri della Thailandia. Il papà di p. Phongphan è quello che potremmo chiamare un “cantastorie”, che utilizza il canto, la poesia e la danza per comunicare la fede tramandata dai primi cristiani della zona: rimane famosa infatti la sua lunga poesia cantata e musicata che narra la storia della parrocchia. Il fratello maggiore è sacerdote della diocesi di Ubonrachathani, la sorella maggiore suora della congregazione locale “Amanti della Croce”, e il fratello minore è sposato e vive al villaggio. Le giornate vissute in occasione dell’ordinazione sacerdotale di p. Phongphan rimarranno dunque impresse nella mente di questa piccola ma fervente e viva comunità cristiana, piccolo seme in una società buddista che ancora non conosce Cristo. In realtà il piccolo seme è già un albero capace di stendere i propri rami all’esterno: p. Phongphan sarà infatti missionario ad Hong Kong e, possibilmente, in Cina. * Sacerdote del Pontificio Istituto Missioni Estere (Pime)

Giovane thai ordinato missionario







Giovane thai ordinato missionario







Giovane thai ordinato missionario







Giovane thai ordinato missionario







Giovane thai ordinato missionario







Giovane thai ordinato missionario







Giovane thai ordinato missionario