di Nirmala Carvalho

Patna (AsiaNews) - Almeno 92 persone sono state uccise dai fulmini nel Bihar giovedì, secondo il governo dello Stato. Il Dipartimento per la gestione delle catastrofi del Bihar ha dichiarato che il distretto di Gopalganj ha avuto il più alto bilancio delle vittime, con 13 persone uccise. Il resto delle morti sono state registrate in 22 aree diverse, in tutto lo Stato.

Tutte le morti sono state registrate giovedì. Un risarcimento standard di $ 5.300 è stato attivato per tutte le famiglie che hanno perso i propri cari, ha affermato Sandeep Kumar, un funzionario del Disaster Management Department del Bihar.

L'arcivescovoWilliam D 'Souza, SJ di Patna, ha dichiarato ad AsiaNews: "Sono scioccato e preoccupato per le morti impreviste di 92 persone in vari distretti del Bihar a causa di fulmini e temporali. Questa tragedia si aggiunge ai pesi, ai problemi, alle difficoltà e alle sofferenze che le persone si trovano ad affrontare negli ultimi quattro mesi per questa pandemia di Covid-19. Questa è un'ulteriore sofferenza. Le mie condoglianze ai sopravvissuti e alle famiglie colpite da questa tragedia. La Chiesa cattolica porterà alle famiglie conforto e aiuto e cibo e alloggi.

“Faccio appello al governo – ha concluso - affinché offra sostegni compassionevoli con misure di soccorso immediato e un adeguato risarcimento per la perdita di vite umane e proprietà. Preghiamo per le famiglie in lutto, affinché Dio possa consolarle per la forza e la consolazione "