Taipei (AsiaNews) - E’ stato inaugurato ieri il nuovo ospedale dell’università cattolica Fu Jen. La mattinata è iniziata con la celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo di Kaohsiung Pietro Liu Cheng-chung (劉振忠總主教) e con l’omelia del card. Peter Kodwo Appiah Turkson (樞機主教涂克森), prefetto del Dicastero vaticano per lo sviluppo integrale. Presenti anche il card. Charles Maung Bo (樞機主教薄茂恩) di Yangon (Myanmar) e il vicepresidente di Taiwan, il cattolico Chen Chien-jen (副總統陳建仁). I lavori per il nuovo ospedale erano iniziati nel 2011, con la benedizione della prima pietra da parte del card. Paul Shan, ora defunto. Il messaggio del card. Turkson era legato alla festa del giorno, dei santi arcangeli Raffaele (‘medicina di Dio’), Gabriele (‘forza di Dio’) e Michele (‘chi è come Dio?’). Egli ha sottolineato la missione dei medici e degli operatori sanitari, come accompagnamento del paziente, che spesso la cultura efficientista e “pronta all’uso” giudica come qualcosa di inutile. Alla fine della celebrazione il vicepresidente Chen, ringraziando tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione del nuovo ospedale, ha ripreso le parole del cardinale, sottolineandone l’importanza per la dignità umana. Il sindaco Eric Chu (新北市長朱立倫), che sovrintende la Nuova Taipei (新北市), che comprende tutta la fascia metropolitana attorno alla città di Taipei, proprio dove è situata l’università cattolica Fu Jen, ha detto che con questo ospedale, oltre alla preziosa e avanzata ricerca medica, si offrirà anche un ottimo servizio per servire le aree circostanti di Xinzhuang (新莊區) e Taishan (泰山區). Il presidente dell’Università è Vincent Han-Sun Chiang (江漢聲校長). Egli è conosciuto come un eccellente medico, pianista e fundraiser, e soprattutto come un'autorità nel campo dell’urologia. Insieme al nuovo vice-direttore generale Wang Shui Shen (王水深心臟外科主任) già direttore del reparto di cardiologia dell’ospedale dell’università nazionale di Taiwan (NTUH, 台大醫院), egli ha costruito un’eccezionale squadra medica per fornire uno dei migliori servizi sanitari. Vincent Han-Sun Chiang ha spiegato che al presente studenti e numero di corsi istituzionali nella facoltà di medicina della Fu Jen superano quelli dell’università nazionale, con la quale vi è comunque una forte collaborazione. “Vogliamo continuare a lavorare - ha aggiunto - così da diventare il miglior centro di ricerca medica di Taiwan” . A margine della cerimonia ha poi raccontato: ”Mio padre, anche lui medico urologo, ha servito a lungo nell’ospedale dell’università nazionale di Taiwan e mi ha insegnato il valore dell’eccellenza e della missione medica. Vogliamo lavorare per offrire salute e dignità non solo ai taiwanesi, ma all’intero avanzamento del genere umano in campo medico”. Anche il vicepresidente Chen Chien-jen è un esperto di medicina: è un epidemiologo (流行病學家) di fama, famoso per la scoperta delle cause della “malattia del piede annerito” (烏腳病, blackfoot disease) legata al livello di arsenico presente nelle fonti d’acqua. Egli si è detto soddisfatto e orgoglioso del servizio che questa nuova istituzione offrirà in collaborazione con tutte le università affini in Asia e nel mondo intero. Dopo la cerimonia, il card. Turkson è partito per il sud dell’isola, a Kaohsiung per il 24mo Congresso mondiale dell’apostolato del mare (第24屆海洋使徒世界大會) che si terrà la settimana prossima dall’1 al 7 ottobre.